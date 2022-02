Si hay evidencias de infracciones penales, el caso de Bancamérica iría a la justicia

Si durante el proceso de disolución de Bancamérica se evidencian y documentan actos que constituyan infracciones penales, se procederá por la vía judicial, informó la Superintendencia de Bancos.

La entidad avisó a los clientes que a partir del 7 de febrero podrán validar sus depósitos y otras acreencias a través de la página web de la Oficina de Servicios y protección al Usuario.

Bancamérica es un pequeño banco con apenas el 0.13 % de los activos del sistema financiero nacional. La Superintendecia reportó que tiene 28,485 depositantes, que representan 0.34 % del sistema. Solo 15,260 registran balance en sus cuentas o instrumentos de ahorro.

En tanto que la cantidad de deudores asciende a 5,438, representando el 0.27% del sistema.

La mañana de ayer era reducida la asistencia en las sucursales de Bancamérica ubicadas en el ensanche Evaristo Morales, en Bella Vista Mall y en Blue Mall, en el Distrito Nacional.

Los clientes presentes procuraban información y también tenían la preocupación sobre el destino de sus ahorros y el manejo de sus deudas.

“Me enteré de la situación del banco a través de los avisos que se han publicado a través de las redes sociales y vine para saber cuál es la situación, porque yo tengo un préstamo con ellos y no quiero que mañana yo vaya a salir con algo extraño”, expresó a Diario Libre, Carlos Rosario, cliente de Bancamérica.

Aunque está suspendido el uso de los cajeros automáticos y de las tarjetas de crédito y débido de la entidad, así como la banca en línea, los clientes deben cumplir con el pago de sus préstamos y sus tarjetas, lo que pueden hacer en las sucursales.

“Mi mayor inquietud es que me vengan a cobrar mora por incumplimiento, que me digan que yo no he pagado ninguna de las cuotas y que se refleje el préstamo completo. El lunes yo vendría para que me den el último balance”, dijo Rosario.

La Superintendencia informó su intervención a Bancamérica para iniciar su disolución, conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su Segunda Resolución del 28 de enero de 2022. “La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regularización”, explicó.

Bancos reaccionan

La Asociación de Bancos de la República Dominicana (ABA) comunicó ayer que el país “cuenta con una banca múltiple solvente, patrimonialmente fortalecida y que ocupa posiciones de liderazgo a nivel regional en términos de liquidez, rentabilidad y baja morosidad, evidenciado en sus indicadores de desempeño”.

La entidad reafirmó el compromiso del sector con la transparencia, las mejores prácticas prudenciales y bancarias, así como el cumplimiento del marco regulatorio vigente.

La Superintendencia precisó que la situación de Bancamerica no crea algún nivel de contagio en el resto de las instituciones financieras, pues es un banco con una representación mínima en los activos.

