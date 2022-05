Colombia y RD adelantan trabajos para un acuerdo parcial de comercio

El Gobierno dominicano está iniciando un proceso de consultas con el sector empresarial para los aprestos de un acuerdo de libre comercio con Colombia.

Diario Libre confirmó que el empresariado fue invitado por el Gobierno la semana pasada, mediante una comunicación escrita, para ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo con Colombia y reunirse en esta semana para tratarlo. De hecho, el viernes pasado se reunió la Comisión Empresarial para las Negociaciones Internacionales (CENI).

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios explica en una de sus memorias que el CENI “es un órgano que tiene como objetivo dar seguimiento a las negociaciones del sector privado en las negociaciones comerciales internacionales, así como velar por una eficiente implementación y administración de los acuerdos y tratados que resultan de las mismas”.

Señala que, en el contexto de la entrada en vigencia del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y países de Centroamérica (DR-CAFTA), la CENI diseñó una estructura paralela al Consejo Nacional de Implementación y Administración de Tratados Comerciales Internacionales.

El pasado 29 de abril, durante una visita oficial del presidente de Colombia, Iván Duque, a la República Dominicana, este firmó cinco acuerdos con su homólogo Luis Abinader, entre ellos sobre hidrocarburos y seguridad, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales.

El mandato presidencial de Duque termina el próximo 7 de agosto. Durante una reunión con empresarios dominicanos cuando estuvo en el país, expresó: “En estos tres meses que nos quedan (en la Presidencia)..., me gustaría a mí dejar prácticamente iniciados, y ojalá en un estado grande de avance, un Acuerdo de Alcance Parcial con la República Dominicana. Creo que estamos en un punto de maduración y en un punto donde son tan fáciles las negociaciones, que yo creo que, si nos ponemos en esa tarea, en un periodo no mayor a 70-80 días podemos, de pronto, cerrarlo con los equipos, porque yo creo que no tenemos una competencia grande entre productos”.

Ante empresarios de República Dominicana compartimos, con @MincomercioCo, la importancia de iniciar y dejar, en un gran estado de avance, un Acuerdo de Alcance Parcial Comercial entre nuestros países, que nos permita complementar muchos de los productos que producimos. pic.twitter.com/0mJwYQ2BDc — Iván Duque (@IvanDuque) April 29, 2022

“No tenemos el detalle de cómo se haría (la consulta para un acuerdo con Colombia). Fue muy rápido todo”, dijo una fuente del sector empresarial a Diario Libre, que prefirió no ser identificada, por considerar que es el Gobierno quien debe dar las informaciones oficiales al respecto.

“Estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre en el escenario global y regional, y realmente este tipo de decisiones pues conllevan verlo un poquito con la cabeza fría, de cuál es el posicionamiento que tiene la República Dominicana y cómo podríamos hacerlo”, indicó la fuente.

Agregó que “en todo acuerdo comercial hay que tener claro cuáles son los intereses defensivos y ofensivos del país y procurar algún tipo de balance, y, en el caso de Colombia, pues habría que verlo con mucho cuidado”.

Al preguntarle a qué se refiere con “mucho cuidado”, respondió que hay que analizar cómo el país puede apoyar las sensibilidades existetes en el aparato productivo ante una apertura mayor con Colombia y, al mismo tiempo, cuáles son los productos dominicanos con potencial en el mercado colombiano que podrían beneficiarse de un acuerdo.

Balance a favor del sur

Entre la República Dominicana y Colombia hay un balance comercial a favor del país sudamericano. Son más las importaciones desde ese país que las exportaciones dominicanas.

Mientras en 2021 las exportaciones dominicanas hacia Colombia totalizaron unos US$57,702 millones, las importaciones desde la nación sudamericana fueron US$589,564 millones, según datos de la plataforma Trade Map, del Centro de Comercio Internacional.

En el prepandémico 2019, las exportaciones fueron US$58,642 millones y las importaciones US$442,655 millones.

“Por eso se hacen las consultas –dijo la fuente a Diario Libre-, para identificar si hay algún interés, tanto de productos dominicanos que puedan ir a Colombia, así como de aquellos que quisieran importarse o seguirse importando de Colombia; cómo compiten y cómo afectan la producción nacional”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/27/escala-de-tiempo-9a19759b.jpg

¿Qué se importa y exporta? Petróleo y sus derivados tienen preponderancia El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes informa que las mayores importaciones dominicanas provenientes de Colombia corresponden al capítulo 27 de Sistema Armonizado, es decir, a petróleo y sus productos derivados. El año pasado, República Dominicana importó US$192,907 millones desde Colombia del capítulo 27, que representaron el 32.7 % del total importado. En segundo lugar, los productos más traídos son del grupo “Plástico y sus manufacturas”. En cuanto a las exportaciones hacia ese mercado, los principales productos pertenecen al grupo “Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética”, seguidos de “Productos farmacéuticos y de “Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre”.