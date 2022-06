Aún no ha sido necesario que se reúna comisión para productos con tasa cero, reporta ministro

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor (Ito) Bisonó, informó ayer que aún no ha sido necesario que se reúna la comisión que indica la ley que dispone tasa cero a 67 subpartidas arancelarias por seis meses para contener la inflación.

Cuando fue cuestionado por Diario Libre en relación a si han traído productos con tasa cero al país, contemplados en la reciente ley, respondió: “Hasta ahora no se ha reunido la comisión que manda la ley de tasa cero con los funcionarios del Estado y con las partes interesadas e involucradas, y cuando eso suceda, pues, se sabrá públicamente”.

Sin embargo, el pasado 24 de mayo, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que la Ley 6-22 ya ha sido usada para traer libre de impuestos pollo y habichuelas, con fines de disminuir sus precios al consumidor.

"Estamos aumentando la producción de pollo de 18 millones de unidades mensuales a 18,300,000 unidades. En lo que aumenta la producción de pollo y habichuelas, por ejemplo, estamos trayendo libre de impuestos esos productos”, dijo en ese entonces.

Bisonó sostuvo que esa ley no es más que una prevención ante la escasez que hay en el mundo de materia prima, y que a veces no basta con tener el dinero, sino tener dónde comprar, y luego ver si lo traen, debido a las irregularidades del tema del trasporte y la logística.

“Pensamos en estar habilitados legalmente para no hacer lo que se hacía antes, que se realizaba de manera administrativa, y los impuestos son por ley, no administrativos; entonces, se aprobó esa ley”, dijo.

Comentó que el interés del Gobierno es apoyar la industria. Indicó que por eso están subsidiando el maíz, una medida que beneficia a la producción de pollo. “Lo mismo pasa con la industria de las harinas. Se están apoyando a las industrias locales para que produzcan, subsidiándoles el trigo y los demás productos que tienen que ver con la producción de harina”, argumentó.

En relación al precio del pollo, manifestó que esto se debe a la fluctuación de los precios. “Eso depende del libre comercio que hay en la República Dominicana, que no se regula, porque está prohibido por ley, no hay control de precio, no existe”, expresó.