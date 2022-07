Especialista insta a empresas a innovar y pasar a la acción de avanzar

"La innovación es pasar a la acción; si no introducimos la innovación en nuestro día a día, no vamos a avanzar", aseguró el profesor de la EADA Business School en Barcelona, Franc Ponti.

Ponti, quien junto a Gabriel Vallejo y Reiner Gómez, formó parte del grupo de expositores internacionales invitados a la conferencia titulada "Simposio ANEIH de calidad e innovación", desarrollada hoy, explicó que se deben tener claros los puntos de cómo se quiere y para qué se quiere innovar.

"Debemos saber que innovar se logra con el alma, porque el dinero muchas veces no es tan importante. El innovar requiere hacer cosas que nos ayuden a diferenciarnos de nuestra competencia", afirmó.

Destacó que un líder innovador tiene que pensar en crear cosas distintas, teniendo a la innovación como una obsesión, pero no al extremo, y sabiendo que no todo se puede hacer de forma aislada.

"La innovación la debemos tomar como una obsesión, pero de forma sana. Es decir, siempre debemos sentirnos desafiados y saber que contaremos con departamentos que nos den la mano", subrayó.

Precisó que debe existir una cultura innovadora que siempre tenga propuestas e ideas. "Una cultura innovadora se crea con gente que siempre tienen ideas y saben hacia donde quieren llegar", expresó.

Explicó que el out side vs inside out en la innovación son elementos eficaces para que esta sea exitosa. "El out side se basa en salir a buscar gente y ver si les interesan nuestros productos, y el inside in trata de insertar o encajar con los deseos del cliente", precisó.

El Simposio ANEIH 2022 se realizó hoy en el hotel Sheraton, en la ciudad de Santo Domingo, con el objetivo de impulsar la calidad de la producción nacional mediante los avances tecnológicos, los sistemas de gestión de calidad y la innovación como garantía del desarrollo de la industria nacional y su proyección internacional. Fue organizado por la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera.

En la actividad Ponti manifestó también que el tiempo para innovar debe ser puesto para pensar en cosas nuevas, porque vivimos en un mundo que es cambiante. "Si nosotros nos tomamos el tiempo para hacer las mismas cosas y no tenemos una visión de ir mas allá en crear algo nuevo, nunca innovaremos", aseguró.

Destacó que el espacio físico ayuda a innovar porque despierta la creatividad. "Los espacios físicos tienen que ser transformados, vivos y vividos. No tienen que ser cómodos ni incómodos, sino útiles", dijo.

Insistió que para innovar de forma eficaz, se debe tener curiosidad y experimentación. "Sin curiosidad y sin ganas no se puede lograr la innovación; hay que actuar con experimentos y no siempre estar dependiendo de predicciones", apuntó.

Agregó que se debe optar por el uso de nuevos mecanismos para innovar y diseñar mejor. "Los organigramas, por ejemplo, para estos tiempos son un recurso que se está volviendo difícil, porque los tiempos cambian y el mundo también", subrayó.

Pontic instó a todos a practicar e introducir en el día a día la innovación en lo que se haga y a no perder el tiempo.