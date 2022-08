Colmaderos incrementan ventas tras capacitación

Elizabeth Florentino es una emprendedora que gracias a las ventas en su colmado ha podido sustentar económicamente su hogar. A pesar de no contar con una carrera universitaria, la joven madre de tres niños ha logrado incrementar sus ingresos gracias a su ímpetu por capacitarse.

“Antes teníamos menos organización”, reconoció, lo que limitaba la distribución de los ingresos y le impedía alcanzar algunas metas que se planteaba junto con su esposo, José Manuel, quien comenzó el colmado en una esquina de la calle Desiderio Arias en Bella Vista.

La capacitación siempre ha estado en primer lugar para Florentino. Con el tiempo se dio cuenta de que no era tarde para aprender nuevas estrategias para reforzar la actividad a la que se dedica: las ventas.

El Gobierno dominicano y Sistema Coca-Cola iniciaron en noviembre de 2021 el proyecto de capacitación técnica Emprendamos Juntos, con una inversión económica de medio millón de dólares, con los que se pretende impactar positivamente a más de 10,000 colmaderos del Gran Santo Domingo y Santiago, en su etapa inicial. Y Florentino se inscribió.

Además de formar a los emprendedores, el programa les da la oportunidad de expandir su negocio e incluir nuevos servicios para comodidad de los clientes: inclusión de métodos de pago electrónico, delivery, ventas por WhatsApp y uso de redes sociales empresariales, entre otros.

Aunque Florentino tuvo percances para culminar su capacitación virtual, eso no fue motivo para faltar a las clases que tomaba una vez a la semana. “Un día mi hermana se puso mala (se sentía mal de salud) y tuvimos que llamar una ambulancia. Desde allí yo iba escuchando la clase del día, porque no me quería perder ningún modulo del taller”, contó.

En la actualidad, su colmado El Pequeño cuenta con dos empleados y una estructura física que incluye un almacén para distribución de productos a otros comerciantes detallistas, evolución que Florentino entiende que pudo alcanzar con los conocimientos adquiridos en el programa.

El tema educativo es también prioridad para Augusto Encarnación, quien lleva más de 25 años desarrollando el comercio al detalle.

Ser colmadero “es algo que no se aprende”, sino que se ejecuta con el día a día, pero que puede generar mejores resultados si se cuenta con conocimientos básicos de las distintas áreas que se requieren para administrar ese tipo de comercio, detalló entusiasmado a Diario Libre.

Encarnación reconoce que se necesita estudiar “aunque sea una gestión básica” (refiriéndose a un curso de finanzas), para administrar y dirigir correctamente un colmado, ya que la función de esos comercios en los sectores es elemental.

Con el tiempo, la práctica y los conocimientos, Encarnación ha podido impulsar el súper colmado La 40 en el ensanche Luperón, donde le da empleo a jóvenes del barrio.

Ellos, al igual que otros colmaderos, formaron parte del proyecto Emprendamos juntos, con el que han priorizado las necesidades de su negocio, aportándole valor a la estrategia de comercio.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/09/hombre-parado-enfrente-de-una-tienda-67e3070f.jpg Augusto Encarnación, colmadero. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Oportunidad y un reto

Florentino y Encarnación se enteraron del programa por WhatsApp y se interesaron en aprender más sobre técnicas para mejorar el servicio al cliente, finanzas, manejo administrativo, uso de herramientas tecnológicas y manejo de servicio a domicilio, entre otros temas.

A través de Emprendamos juntos se han capacitado poco más de 1,000 pequeños empresarios. La meta es llegar a 10,000 comerciantes en el próximo año, con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Fundación Adopem y su centro de capacitación, entre otras instituciones, informó el director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana, Juan Amell.

Explicó que el programa de estudios gratuito está diseñado para reforzar los conocimientos empíricos de los comerciantes detallistas en un periodo de cuatro a ocho semanas, con clases virtuales de 45 minutos una vez a la semana.

La plataforma de aprendizaje también funge como mesa de diálogo para que los comerciantes puedan plantear las principales problemáticas a las que se enfrentan día a día en el desenvolvimiento de sus labores comerciales y de administración.

El reto de capacitar 10,000 emprendedores resulta ambicioso para Bepensa, distribuidor de Coca-Cola en el país, porque en el segmento se ha registrado una tendencia de deserción de aprendizaje.

“Hemos notado que muchos de los que se han inscrito no pueden llevar el ritmo diario, por lo que hemos decidido ir flexibilizando el horario para que el grupo completo vaya a la par de lo que se está enseñando en ese momento”, comentó Amell.

Destacó que la empresa está realizando un esfuerzo extra para darle seguimiento a quienes se inscriben y no continúan, y a los que finalizan, para seguir apoyándolos con consejos y seguimiento.

Inclusión financiera Apoyo económico 4 En el país hay alrededor de 500,000 colmados que, junto a otros negocios de ese tipo como cafeterías y pequeñas farmacias, representan el 47 % de los negocios de servicios, informó Fantino Polanco, viceministro de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). “Nuestro rol es acompañar a Coca-Cola en su iniciativa de capacitar a los emprendedores del país. Con el proyecto Emprendamos juntos queremos convertir a los colmaderos en microempresarios más formalizados”, expresó. Cuando los pequeños empresarios culminan su capacitación, el MICM los dirige a los programas financieros gubernamentales para que puedan financiar la expansión de sus negocios o simplemente bancarizarse, y a certificación mipymes.

¿Cómo inscribirse?

Para participar en el programa gratuito Emprendamos juntos de Coca-Cola y el Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) los emprendedores de colmados, cafeterías o comedores pueden llamar a los números de la empresa distribuidora de la marca en el país, Bepensa, y preguntar por la capacitación.

Otro método es través de los vendedores autorizados, la página web o llamando al MICM para que les faciliten los enlaces de inscripción.