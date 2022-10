Empresarios muestran preocupación por crisis en Haití; apoyan medidas del Gobierno dominicano

Ante la escalada de violencia en Haití, la seguridad de la República Dominicana es un tema de preocupación para la clase empresarial y diferentes sectores del país.

“Es un tema preocupante, no solamente para el sector empresarial, sino para todo el país, porque es un tema que ha pasado a ser una crisis humanitaria”, expresó hoy el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Celso Juan Marranzini.

Agregó que República Dominicana suple “muchas cosas básicas a Haití” y en las actuales circunstancias no se puede circular libremente, pero que ahora lo más importante es que se logre ayudar en la crisis humanitaria que ha expuesto ese país a la comunidad internacional.

En cambio, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, dijo: “En la actual coyuntura hay que apoyar todas las iniciativas y planes que ha diseñado el gobierno para darle una respuesta adecuada al tema y al conflicto haitiano”.

En un tono alto, dijo que, en la actualidad, el principal problema que tiene la República Dominicana es Haití.

“La verdad es que eso (Haití) es tierra de nadie; ahí no hay forma de someter al orden a la ciudadanía, y ahí no hay Estado. No hay forma de tú poder desarrollar la democracia si no hay institución, ahí no hay absolutamente nada", dijo.

Por eso, entiende que se deben apoyar las acciones del presidente Abinader, quien anunció el pasado domingo la compra de aeronaves, vehículos y equipamientos militares para la defensa del país y el resguardo de la frontera.

"Debiéramos unirnos todos en torno a esas iniciativas, porque la verdad es que las bandas, los desórdenes que se han desatado en esa nación, pudiesen, eventualmente, si nosotros no sellamos la frontera, afectar este país”, apuntó Castaños Guzmán.

“Haití es un problema, y quiera Dios que la comunidad internacional en esta ocasión entienda que esa es una situación que no solamente va a afectar a la República Dominicana, sino a muchos países del área”, indicó el representante de Finjus.

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache, está de acuerdo con las medidas anunciadas por Abinader. “Creemos que son medidas sumamente necesarias y habrá que seguir reforzando todo lo que tiene que ver con este sistema fronterizo”, expresó Brache.

El nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior, señaló que la situación de Haití siempre será un tema de preocupación para los empresarios.

“Las autoridades están tomando las medidas de lugar necesarias para contener esa situación, para que no represente un mayor riego para el país”, indicó.

Dijo que Haití merece la ayuda de la República Dominicana, por lo que espera que se sigan tomando las medidas de lugar para ayudarlo.

“El mismo gobierno haitiano recientemente solicitó la intervención de una fuerza internacional para estabilizar ese país y nosotros esperamos que así sea, porque el pueblo haitiano merece vivir en paz, y Haití es uno de nuestros socios comerciales principales, por lo que es sumamente importante que Haití tenga mayor estabilidad”, explicó el titular de ANJE.

Medidas del Gobierno dominicano

Abinader anunció la adquisición y puesta en servicio de equipamiento militar para garantizar la seguridad en la frontera con Haití, incluyendo seis helicópteros Huey II, 10 nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia, así como la creación de un Comando Sur de la Fuerza Aérea, en Barahona, entre otras medidas.

Ese aprovisionamiento es complementado con la actualización y modernización de los equipos de radioayuda para la navegación aérea, nueva torre de control y sistema de luces en la Base Aérea de San Isidro.

El nuevo equipamiento incluye 21 vehículos blindados de transporte de personal y cuatro camiones antimotines para modernizar la flotilla del Ejército de República Dominicana.

Anunció que los blindados serán la mayor adquisición de ese tipo de vehículos por parte de los gobiernos dominicanos a partir de 1961. Son de última generación, de la marca URO, modelo Vamtac ST5, con capacidad para transportar nueve efectivos, y están dotados de armas automáticas para autodefensa.