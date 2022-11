Mineros abogan por aprobación de estudio de impacto para proyecto Romero

La Federación Unitaria de Trabajadores de las Minas, Metalurgia, Energía, Química, Combustibles y Servicios Afines (Futrametal) solicitó al Gobierno que autorice la realización de los estudios de impacto ambiental del proyecto Romero en San Juan de la Maguana con el que se podrían ampliar los empleos en ese sector productivo.

El secretario general de la Futrametal, Ariel Acevedo, precisó que los trabajadores mineros quieren que se realicen los estudios para determinar si hay factibilidad o no con la instalación en esa provincia una nueva fuente de empleos del sector minero que garantice calidad en los salarios y condiciones dignas para trabajar.

La federación que agrupa a unos 7,000 trabajadores informó que solo con la realización de los estudios se estaría impactando económicamente a unas 300 personas de la localidad donde se plantea ubicar el proyecto Romero de la minera canadiense GoldQuest para extraer oro y cobre.

Si se aprueban los proceso de extracción, la comunidad contará con 3,000 empleos fijos que es el cálculo promedio para ese tipo de minas, comentó Acevedo durante una rueda de prensa convocada para pedir al Poder Ejecutivo que se pronuncie sobre la solicitud que aguarda por aprobación desde el 2018.

Futrametal hizo un llamado a organizaciones y personalidades de San Juan que se oponen al proyecto a que esperen los resultados de los estudios ambientales, y "si estos arrojan que no es factible, que no se lleve a cabo la mina y se acabó, pero no podemos poner los bueyes delante de la carreta".

Al detallar los beneficios del proyecto minero en esa provincia del sur, resaltó que los salarios de los trabajadores de la minería son superiores a los de otras industrias lo que les garantiza un mejor poder adquisitivo y se traduce en familias con mayores indicadores de desarrollo económico y social.

Agotaron proceso GoldQuest es parte de un interés creciente en el sector privado para explotar minerales metálicos en el país. Llegó en 2002 a la República Dominicana; aplicó a una serie de concesiones de exploración y en 2005 se le otorgó la primera hoy conocida como proyecto Romero. La construcción del proyecto conllevaría unos 310 millones de dólares, y durante sus ocho años de vida útil se prevé una inversión de más de 400 millones de dólares.

Centro de formación

La organización también destacó la importancia de que el país cuente con un centro de formación que especialice a los obreros mineros para disminuir la dependencia de mano de obra extranjera y así elevar la posibilidad de mejores puestos laborales nacional e internacional.

“Le pedimos al primer mandatario la creación de la Escuela Nacional de Formación de la Mano de Obra Minera Dominicana que forme y garantice una mano de obra calificada a este sector en sus operaciones sostenibles y reduzca la dependencia el costoso personal extranjero”, dijo.

Acevedo indicó el país carece de un centro de enseñanza de este tipo, por lo que consideró necesario que el presidente Abinader apoye su creación para fortalecer el desempeño de los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que la escuela podría ser parte del programa de formación dual del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).

Las solicitudes fueron detalladas en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Confederación Nacional Unidad Sindical (CNUS), donde estuvo presente Rafael (Pepe) Abreu, presidente de esa entidad.

Además de Ariel Acevedo, secretario general de la Futrametal, participaron Reynaldo Hernández, secretario del Sindicato de Barrick Pueblo Viejo y Ruben Orlando García, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Minera Dominicana (Cormidom).