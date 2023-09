Fiscalizan 20 empresas por utilizar esquemas fraudulentos que generan competencia desleal

El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, informó este miércoles que 20 empresas están siendo fiscalizadas por operar bajo esquemas fraudulentos que generan competencia desleal en el comercio de la República Dominicana.

"Siempre hablo de competencia desleal entre comerciantes, no entre una raza o nacionalidad en particular. Este esquema no se limita a una raza o nacionalidad específica, sino que involucra a comerciantes en general", señaló Valdez.

Agregó que para hacer frente a este esquema, existe una mesa de trabajo coordinada por el Ministerio de Hacienda, en la cual participan la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

"Además de eso, Aduanas y la DGII están llevando a cabo acciones conjuntas y actualmente estamos fiscalizando a 20 empresas que están involucradas en este esquema de fraude fiscal", indicó el titular de la DGII.

Valdez aseguró que se reúnen regularmente con el sector de ferretería y otras asociaciones, quienes mantienen informadas a las autoridades y comparten información al respecto.

Ayer, los miembros de la Asociación Dominicana de Importadores Ferreteros (Adoimfe) insistieron con que les sigue afectando la competencia desleal que -según denuncian- les representan los comercios de propietarios chinos.

"Queremos dejar claro que no estamos en contra de su participación (de los chinos) en el mercado dominicano, pero sí que cumplan con el pago de sus impuestos y reglas establecidas", indicó Rafael Bueno, presidente de Adoimfe.

Recaudaciones

En cuanto a las recaudaciones, el director de Impuestos Internos mencionó que la meta para este año era de 715,000 millones de pesos, pero debido al buen desempeño y las medidas tomadas por el gobierno, se aumentó a 764,000 millones de pesos.

"Las recaudaciones han ido bien y, como anunció el ministro de Hacienda, debido a un acuerdo con los bancos para el adelanto de impuestos sobre la renta, era necesario reflejarlo en el presupuesto reformulado", explicó Valdez.

Además, Valdez señaló que la nueva Ley 51-23, que trata sobre la prescripción de oficio y ofrece facilidades a los contribuyentes con deudas tributarias, también se espera que aporte alrededor de 10,000 millones de pesos, los cuales deben ser incluidos en el presupuesto reformulado.

"Vamos por buen camino, cumpliendo con la meta y esperamos terminar el año de manera exitosa", afirmó el director de Impuestos Internos.

Añadió que actualmente, los sectores que más aportan al fisco son las importaciones de vehículos de motor.

"El tema de los vehículos de motor ha experimentado un crecimiento significativo en términos de importaciones. La construcción sigue siendo uno de los principales sectores, junto con los servicios", declaró Valdez antes del inicio de la VI Conferencia del Operador Económico Autorizado (OEA), donde la Dirección General de Aduanas presentó los logros y avances en materia de facilitación del comercio, seguridad y recaudaciones al sector empresarial nacional e internacional.

Durante el coloquio, también se resaltó la importancia del programa de certificaciones OEA, considerándolo un avance para el comercio en el país y un aporte a la meta de convertir a República Dominicana en el hub logístico de la región.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, en su discurso de apertura, aseguró que las certificaciones continúan en crecimiento, alcanzando actualmente un 97 %.