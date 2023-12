El transporte es un nudo que dificulta el comercio entre RD y el Caribe

De acuerdo con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pável Isa Contreras, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son motores de innovación, empleo y crecimiento, por lo que impulsar la expansión de sus exportaciones hacia el Caribe se presenta como una estrategia fundamental para la República Dominicana.

"Tenemos un gran potencial de exportar hacia el Caribe que no lo estamos aprovechando todo lo que necesitamos y hay que aprovecharlo. Las exportaciones hacia el Caribe han venido creciendo, pero queremos acelerar ese crecimiento y que sean las mipymes las que más provecho saquen de esas exportaciones", indicó hoy el funcionario.

Agregó que están identificando dónde están los nudos que enfrentan las mipymes para poder producir mejor y exportar más. Dijo que algunos de estos nudos tienen que ver con el transporte.

"La facilidad de transporte son todavía insuficiente dentro del Caribe, se concentra mucho con Trinidad y Tobago, por ejemplo, con Jamaica; tenemos que fortalecer la conectividad con otras islas del Caribe", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/06/whatsapp-image-2023-12-06-at-12.06.40-pm.jpeg Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd), Pável Isa Contreras. (FUENTE EXTERNA)

Dijo que "hay que recordar que las islas del Caribe, si bien son pequeñas, en conjunto son un mercado que tiene un buen tamaño y su ingreso per cápita es alto; la mayor parte de ellas no son economías pobres, no son economías de ingresos medios".

Agregó que lograr la diversificación de mercados para los pequeños y medianos productores es esencial.

Más mercados

"Depender de un solo mercado puede ser riesgoso en un entorno económico cambiante. Las situaciones de crisis vividas este año con nuestros vecinos más próximos son un claro ejemplo de lo catastrófico que puede ser el depender de un solo mercado", apuntó el funcionario.

Precisó que, al enfocarse en el Caribe, como multidestino de exportación, las pymes dominicanas reducen su vulnerabilidad ante choques externos, así como encuentran oportunidades estratégicas para crecer de manera sostenible.

"El fortalecimiento de las exportaciones de las pymes contribuye directamente al crecimiento económico de la República Dominicana, generando ingresos adicionales, creando empleos y estimulando la actividad económica a nivel local. Tomemos en cuenta que solo las pymes, sin contar las microempresas, generan más del 25 % de empleo en el país", argumentó.

Agregó que el posible impacto positivo de aumentar sus exportaciones se convierte en automático en una estrategia motor para el desarrollo nacional.

El funcionario habló al participar en el evento nacional "Más Comercio Caribe: fortaleciendo las exportaciones de las pymes hacia el Caribe", que fue celebrado en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).

"Más Comercio Caribe, un espacio que, como indica su nombre, busca ser un catalizador para el crecimiento y la colaboración en nuestra región, pero sobre todo busca ser un empuje para mostrar a nuestras pymes las oportunidades de intercambio comercial con nuestros vecinos", expresó.

Sobre el evento, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, dijo que el propósito es impulsar la conectividad comercial para potencializar las fortalezas como país, en virtud de las características geográficas, infraestructura de transporte, capital humano y renovada tecnología que ha conducido el país a un hub logístico.

Además, a alcanzar una posición viable y efectiva para conectar con las naciones caribeñas de forma rápida y eficaz.

"Este conjunto de facilidades, sin lugar a duda, creará mayores oportunidades de negocios y estrechará los lazos con las demás islas", expresó.

Agregó que, considerando que, para los últimos cinco años, la República Dominicana se posiciona como la principal economía, con mayor intercambio comercial del Caribe insular con el mundo, acumulando unas cifras superiores a los 173,400 millones de dólares.

A la vez, Riveiro Disla explicó que para el período 2019-2022, iniciando con un año prepandemia, el país acumula un intercambio comercial con el Caribe por más de 9,120 millones de dólares, de los cuales las exportaciones dominicanas representan el 78 %.

Capacidad de exportación

En cambio, Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dijo que el segmento de las mipymes tiene la capacidad de oferta para satisfacer en gran medida la demanda de las islas del Caribe, en cuanto al volumen y diversidad de productos frescos y manufacturados, así como en cuanto a precios.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/06/victor-ito-bisono.jpg Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). (FUENTE EXTERNA)

Detalló que, de acuerdo con cifras del Datacomex RD, las exportaciones desde República Dominicana hacia el Caribe (sin Haití) aumentaron un 32 % al pasar de 210 millones de dólares en 2021 a 277 millones de dólares en 2022.

También, señaló que los principales países destino de estas exportaciones son:

Jamaica, Trinidad y Tobago y Guyana, concentrando el 71 % del total exportado a este grupo de países.

Además, dijo que si se observa los productos dominicanos que se exportan, se evidencia una diversificación de la canasta, particularmente con el aumento de las exportaciones de frutas, las cuales pasaron de 4.8 millones de dólares en 2018 a 17 millones de dólares en 2022.