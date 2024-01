Falconbdridge paga a empleados, pero problemas internos mantienen cierre de las operaciones

Situaciones financieras internas, conflictos con su suplidor de combustible y un impasse con los empleados serían las causas de la paralización de las operaciones de la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo), compañía que pagó ayer a sus colaboradores el salario de Navidad del año pasado y la primera quincena de enero del 2024.

También, los datos de ProDominicana indican que durante el 2023 las exportaciones de ferroníquel cayeron en más del 40 %. Este producto es el generado por la empresa y exportado a diferentes países.

De acuerdo con declaraciones del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, el presidente actual de la minera, Marcos Camhis, mandó un comunicado a las autoridades dominicanas el pasado miércoles, en donde se comprometía a cumplir con los compromisos de los empleados entre ayer y hoy.

El 12 de enero del presente año, el gobierno emplazó a Falcondo, a través del Ministerio de Trabajo, a cumplir con el pago del salario de Navidad para cerca de 1,500 trabajadores, en un periodo no mayor de dos días francos. Ayer, el día en que vencía dicho plazo, la empresa pagó la regalía y quincenas pendientes. No obstante, el ministerio dijo que se mantendrá vigilando la relación laboral de la minera con sus colaboradores.

Ambiente desolado

En las afueras de las instalaciones de Falcondo en Bonao había ayer un ambiente desolado. Aquí solo se encuentran los agentes de seguridad y algunas áreas administrativas pues los empleados están en sus casas.

"Aquí se está hablando de mandar a los empleados para sus casas sin disfrute de sueldo. Hay un problema financiero fuerte; las autoridades tienen que intervenir", dijo un empleado que pidió reserva de su nombre.

Agregó que el Estado es socio de la empresa -por tener una concesión de explotación-, pero aún las autoridades no dan a conocer su posición sobre la situación que vive Falconbridge.

Según las informaciones recabadas por Diario Libre, la empresa entró en "cuidado y mantenimiento" a finales del 2023. Esta temporada puede ocurrir cuando los precios de los productos caen y en este periodo se les da mantenimiento a los equipos.

No es la primera vez que la empresa cesa. En su página web, Falcondo indica que tuvo una parada temporal de las operaciones en agosto de 2008 para conservar el valor de sus activos, debido a una combinación de bajos precios del níquel y alza de los precios del petróleo. Reinició sus operaciones en marzo de 2011, con 50 % de su capacidad instalada. Por razones de mercado y carestía de energía volvió a parar la producción en octubre del 2013.

Con la adquisición por parte de Americano Nickel Limited de la mayoría de las acciones de la empresa, reinició la producción de ferroníquel en el 2016.

Gobierno se desliga

El ministro de Energía y Minas aclaró que dicho ministerio no tiene que ver con aspectos financieros, de pagos de impuestos, de conflictos empresariales entre socios ni con aspectos laborales.

"Esos aspectos no son incumbencia del Ministerio de Energía y Minas, y esos son los que están determinando la crisis actual. No es un problema técnico operacional de minería ni de la concesión, no es nada que cae en el ámbito de lo que le compete al ministerio", insistió.

Dijo que hay conflictos que tiene Falcondo con su suplidor de combustible, que a la vez es el comprador público principal de níquel.

Precisó que al ministerio le corresponde intervenir a una empresa minera cuando hay dificultades que tienen que ver con los asuntos técnicos operacionales, tales como de seguridad, de violación de los derechos en el ámbito de sus concesiones "y algunos otros incumplimientos de cosas que están establecidas y que son de tipo técnicos en las concesiones".

Además, señaló que el MEM interviene si una empresa minera abandona las operaciones sin notificaciones o si por otras razones le fuera prohibido trabajar en la República Dominicana, para suspender la habilitación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/18/whatsapp-image-2024-01-18-at-12.51.24-pm.jpeg Fachada de la empresa Falconbridge Dominicana (Falcondo) en el municipio de Bonao. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/18/whatsapp-image-2024-01-18-at-12.51.27-pm--1.jpeg Vista aérea de las operaciones de la empresa Falconbridge Dominicana. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/18/vista-aerea-del-puebo-de-bonao.--eddy-vittini14.jpg Vista aérea del municipio de Bonao. (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

Cámara de Comercio

El presidente de la Cámara de Comercio y Producciones de Monseñor Nouel, Francisco Sang, considera que la actividad minera es de vital importancia para Bonao, por lo que entiende que debe darse un diálogo entre las partes, incluyendo a las autoridades gubernamentales.

"Cómo provincia, nosotros aportamos el 3.5 % del PIB, y sin lugar a dudas un 60 o 70 % depende de la actividad minera. Ahí está Falcondo, ahí está (la mina de) Cormidom y la incidencia que tienen las operaciones de (la minera) Barrick", indicó Sang.

Añadió que el cierre de las operaciones de Falconbridge tiene un impacto importante en la provincia por la baja en la circulación de capital y de valor en la zona.

Agregó que en los últimos días a la Cámara han estado llegando personas solicitando informaciones sobre el caso.

"A nosotros como Cámara lo que más nos interesa es cómo se puede llegar a una solución", apuntó.