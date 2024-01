Samuel Pereyra aborda desafíos de ciberseguridad bancaria y modernización del Banreservas

Samuel Pereyra administra el banco que lidera la banca múltiple dominicana en cuanto a cantidad de activos. Aunque el Banco de Reservas (Banreservas) es propiedad del Estado, el 92.8 % de su cartera de crédito es privada. Su participación en el mercado ronda el 32 %, siendo la más alta de su sector.

Son estas y otras cifras que sitúan a la empresa en una posición de liderazgo y la comprometen a dos cosas: garantizar la seguridad digital de sus clientes y actualizarse con una nueva ley orgánica.

Sobre estos dos temas Pereyra conversó brevemente con Diario Libre mientras compartía con los asistentes a un desayuno que encabezó hoy en Madrid, con comunicadores y periodistas dominicanos que viajaron a la ciudad para cubrir la 44 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024.

—En los últimos meses ha habido algunas incidencias en la banca local sobre ciberseguridad. ¿Cómo está el banco preparado y cuánto invirtió el año pasado en ciberseguridad?

Es muy buena pregunta. Eso es una situación que se está presentando a nivel mundial y la banca local no escapa. Yo vi un informe de JP Morgan en donde estableció que ellos el año pasado recibieron más de 2,000 millones de ataques a sus estructuras financieras, y la banca local, nosotros, no escapamos a eso.

¿Qué es lo que estamos haciendo? Fortaleciendo. Por primera vez el Banco de Reservas tiene una dirección general de ciberseguridad.

—¿Cuándo se abrió?

La dirección general de ciberseguridad se abrió en el 2020, y nosotros lo que hemos hecho es fortalecerla, invirtiendo en tecnología. Pero, lo más importante de eso también es la educación a los usuarios, a nuestros clientes, porque tú no haces nada con invertir en tecnología, pues muchas veces los hackers la mayor parte (del tiempo) atacan a los clientes. Tú tienes que invertir también en educación a los clientes.

"Esa tarjeta (de códigos) nosotros nos dimos cuenta de que se vendía en la "dark web". Nosotros cambiamos; ahora mismo ya tenemos el token digital" Samuel Pereyra Administrador general del Banreservas “

Tenemos una campaña vigente en los medios informándoles (a los clientes) de que no pueden dar su contraseña, de que no den la información a terceros, de que solamente se lleven de las informaciones que transmite la posición oficial del banco.

Tenemos también el apoyo del regulador, del Banco Central, apoyando igual a toda la banca en general. El año pasado nosotros invertimos por encima de los 130 millones de dólares en tecnología en general y eso incluye ciberseguridad.

La ABA (Asociación Dominicana de Bancos Múltiples) en general ha estado atenta a todo, dándonos apoyo conjuntamente por esa situación.

—Pero, aparenta que la República Dominicana está siendo objeto más de ataques

Tal vez últimamente, porque lo han visto más en algunos bancos que ha pasado, que se ha presentado la situación y la gente lo está viendo. Yo recibo cientos de ataques diarios, generalmente de fuera del país, que viene de hackers extranjeros. Es una mafia que hay a nivel internacional. Lo más importante yo creo que es, además de fortalecer internamente, es también la concienciación al usuario, la educación al usuario. De que el usuario no dé la clave.

Antes, en el Banco de Reservas, para las personas, cuando tú entrabas a la app (aplicación), era con una tarjetita (de código). La gente muchas veces le tiraba una foto (a la tarjetita) y la guardaba en su celular. Le hackeaban el teléfono o le sacaban copia y ya tú tienes acceso. Nada más con la clave ya tenías acceso a la cuenta. Esa tarjeta nosotros nos dimos cuenta de que se vendía en la dark web. Nosotros cambiamos; ahora mismo ya tenemos el token digital.

Estamos a la vanguardia de la banca internacional. Eliminamos esas tarjetas, que eran obsoletas, que algunos bancos las tienen. Ahora tenemos un token digital, que tú entras y va cambiando el token, y es mayor seguridad para el usuario.

—¿Detectaron quejas de clientes a los que les robaron su tarjeta de claves y las encontraron en la dark web?

Esos ataques se dan a los clientes que tienen menor conocimiento. Los hackers atacan a los clientes que manejan balances de 25,000 pesos para abajo, que son las personas que tal vez tienen un menor conocimiento y los atacan. Les mandan un correo y la gente accede.

Si tú accedes a un enlace y tú no te fijas en la dirección, que no tenga Banco de Reservas -si tú te fijas tiene otro enlace-, ya tú caes inmediatamente en una trampa. Pero muchas veces no es el banco, a veces te mandan de "Amazon", de "Netflix", para tú acceder, para que tú des tu tarjeta de crédito, para que tú des tu cuenta. Es engaño. Lo que la banca está haciendo es fortaleciéndose.

"Los hackers atacan a los clientes que manejan balances de 25,000 pesos para abajo" Samuel Pereyra Administrador general del Banreservas “

Nueva ley orgánica del Banreservas

—La ley que está conociendo el Congreso Nacional para reformar la Ley Orgánica del banco, y que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿cómo va a beneficiar la estructura interna del banco?

Esa ley lo que viene es a fortalecer más el gobierno corporativo del Banco de Reservas.

Le voy a poner un ejemplo. El administrador general se va a llamar presidente ejecutivo, como se llama en los demás bancos. A veces tengo reuniones con mis pares internacionales y no entienden lo de "administrador". Decir general administrator, no saben lo que es.

Pero, también, por ejemplo, una parte importante: el patrimonio del banco. En estos tres años, nosotros hemos logrado aumentarlo más del doble. Actualmente, el Banco de Reservas, para aumentar su patrimonio, el capital, tiene que ir al Congreso Nacional. Hoy en día en toda la banca, es un consejo de directores de los bancos que aprueban un aumento del capital; como son las normas prudenciales y normas bancarias, así lo vamos a hacer. Esa ley contempla eso. Que ya el Consejo de Directores esté, te mejora la calificación frente a los calificadores.

"El Banco de Reservas va a pagar sus impuestos normales como lo hacen todos los bancos del país" Samuel Pereyra Administrador general del Banreservas “

Pero, básicamente es el gobierno corporativo del Banco de Reservas que nosotros vamos a cambiar, adaptarlo a lo que es la Ley Monetaria y Financiera. Esa ley es del 1941, imagínate. El Banco de Reservas, que es el banco más grande, tiene que adaptarse y nosotros poder competir (...)

La ley actual le da privilegio, por ejemplo, de exoneraciones de impuestos al banco. Nosotros personalmente quitamos esas exoneraciones y el Banco de Reservas va a pagar sus impuestos normales como lo hacen todos los bancos del país.

—Hay un punto en el proyecto que distribuye diferente las utilidades del banco.

No, se queda igual (...) Las utilidades van 60 % para la capitalización del Banco de Reservas y el 40 % de utilidades para el Estado, entonces se mantiene igual: el 60-40, es la misma distribución.

—Hay un punto que me llamó la atención, es la edad para ser parte del Consejo. El mandato de la ley vigente es que no podrán ser miembros del Consejo de Directores del banco los menores de 30 años. ¿Por qué se eliminó?

Se mantiene.

—No lo vi en el proyecto.

Es más, yo estaba en contra de eso, porque digo que los jóvenes pueden tener participación, pero se mantiene. Hay un tema de que también es por la experiencia. Lo que se mantiene es que tú tienes que tener 10 años de experiencia en sectores económicos, legal, financiero, por lo riguroso que es manejar un banco, y lo sensible que es manejar un banco. Nosotros empleamos a mucho jóvenes. Yo soy el administrador más joven que hay.

—¿Qué edad usted tiene?

47.