La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA) continuaron este jueves los operativos por incumplimiento tributario con el cierre de otros cuatro establecimientos de capital chino en el Distrito Nacional y dos en Santiago.

Con esto suman once los comercios cerrados por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario. Entre los delitos detectados están la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.

A través de nota de prensa, la DGII informó que una vez regularizada su situación, los negocios pueden volver. De hecho, algunos de los sancionados ya se pusieron al día con sus deudas tributarias.

"Los cierres fueron sanciones de segundo grado, ya que previamente los comercios fueron multados hasta en cuatro ocasiones y no procedieron a regularizar su situación" informe de la DGII, sobre cierre de comercios chinos “

Señala que los comercios intervenidos presentaban giros bancarios de hasta más de un 90 % superior frente al total de las operaciones del ITBIS reportado. Además de un alto flujo de ventas en efectivo cuyos reportes también fueron omitidos.

El reporte indica que, de acuerdo a una muestra aleatoria, parte de las compañías intervenidas realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4,000 millones de pesos y ocultaron ante la administración tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado dominicano.

"Incluso, algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasaban hasta 500 millones de pesos", subraya la nota.

La DGII precisó que no se trata de acciones contra un sector en particular, tras reiterar que el pasado año se colocaron alrededor de 4,000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas 207 correspondieron a multas a comerciantes asiáticos, de los que la mayoría tiene deudas en cobro coactivo.

Esto, además de unas 800 medidas conservatorias que se mantienen en investigación y tendentes a ser judicializadas penalmente 22 comercios asiáticos.

Los nuevos establecimientos cerrados fueron:

Comercial Doufu, S.R.L., Av. Duarte 214, Villa Consuelo, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Akoya Accesorios, S.R.L., Av. Duarte esquina París 122, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Xi Biao Feng, (Restaurante Dragón Rojo), Av. Duarte 28, Barrio Chino, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Import & Export Sol, Playa y Arena, S.R.L., Av. José Martí 190, Villa Francisca, Santo Domingo, Distrito Nacional.

Tienda Un Rayo de Sol, SRL., ubicada en la calle El Sol número 100, centro de Santiago.

Mingzhi Li (Yang Jiang Novedades), ubicada en la calle El Sol 107, Santiago.

Las acciones fueron ejecutadas por personal de la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios y militares adscritos a la DGII y DGA, luego de un análisis de las brechas tributarias que inciden en la informalidad del sector comercial asiático que evidencia un crecimiento considerable por la cantidad de tiendas colocadas.

Esto forma parte de un proyecto especial de fiscalización que ejecuta la Administración Tributaria que busca reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas, dice el documento.

