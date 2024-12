La libra de cerdo asado se vende entre RD$400 y RD$650 esta Navidad

El cerdo asado es el plato estrella de la cena de Nochebuena en la República Dominicana, celebrada cada 24 de diciembre. Su característico aroma se percibe desde las principales avenidas de Santo Domingo, donde las familias acuden a los asaderos y puestos de venta ambulantes para adquirirlo y cumplir con la tradición.

Víctor Valdés, con más de 20 años dedicados a la venta de cerdo asado en la esquina del Provocón 4, en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Núñez de Cáceres, comenta que cada año el precio de la carne se incrementa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.58-pm_1.jpeg Víctor Valdés, con más de 20 años dedicados a la venta de cerdo asado. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

"Siempre las cosas están más caras. Este año, por ejemplo, los kilos nos costaron 50 pesos más", explicó a Diario Libre.

Valdés, que en 2023 vendió 12 cerdos, este año cuenta con solo siete debido a que está siendo más cauteloso con sus inversiones. "La libra la tenemos a 550 pesos este año", añadió.

Los precios del cerdo asado varían dependiendo del punto de venta. En algunos lugares, la libra oscila entre 500 y 650 pesos, mientras que en supermercados puede adquirirse entre 400 y 600 pesos. Sin embargo, esto no detiene a los dominicanos, quienes desde que reciben el doble sueldo o "sueldo 13" comienzan a disfrutar de este plato semanas antes de la festividad.

Ramona Jiménez, una consumidora fiel, relató que en su familia a veces optan por comprar el cerdo vivo y prepararlo ellos mismos, aunque en ocasiones prefieren adquirirlo ya asado.

"Cuando estamos apurados, venimos y lo compramos. Hoy estamos aquí esperando nuestro pedido", expresó mientras hacía fila en un puesto cercano al Parque Mirador Sur.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.51-pm.jpeg Venta de cerdo asado en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

Samuel Rosa, conocido como "Chamo Cerdo", afirmó que las ventas han sido constantes. "Este año la libra está muy parecida al precio del año pasado, se vende a 600 pesos", dijo.

Para esta Nochebuena, Rosa tiene disponibles 10 cerdos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.58-pm.jpeg Víctor Valdés, vendedor de cerdo. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.50-pm.jpeg Puesto de venta la Delicia RD,ubicada en las afueras del acueducto del kilómetro 9 de la Autopista Duarte (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

El movimiento en las calles de Santo Domingo se intensifica en la víspera de la festividad. Las avenidas como Gregorio Luperón y John F. Kennedy presentan largos taponamientos, pero eso no impide que los consumidores hagan su parada en sus puestos favoritos.

"Ese olor me tenía ansiosa en el trabajo, y le dije a mi jefa: desde que salga, freno en la primera mesa que vea", comentó Yasmel Nivar, quien se apresuraba a comprar su porción de cerdo asado.

En el puesto "Delicia RD", ubicado cerca del acueducto del kilómetro 9 de la Autopista Duarte, las ventas han ido en aumento conforme avanza el día.

"Las personas están trabajando, pero según van saliendo, pasan y compran su cerdo", indicó la encargada del lugar. Este año, la libra de cerdo subió 100 pesos, situándose en 600 pesos.

Otros protagonistas de la mesa navideña

Además del cerdo, la cena navideña incluye una amplia variedad de productos de temporada: uvas, manzanas, teleras, dulces, vinos, ponches, almendras y coquitos, además de gomitas y otros dulces que encantan a los más pequeños.

En las mesas también es común encontrar arroz navideño, ensaladas (rusa, verde, de coditos y papas), pasteles en hoja, pavo, pastelitos, quipes, catibías, pastelón y lasaña, entre otros platillos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.36.48-pm.jpeg Algunos puestos de ventas de cerdo en diferentes partes de Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.35.46-pm.jpeg Las teleras son parte de la cena de Nochebuena. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.35.48-pm.jpeg Ciudadanos aprovechan estas festividades para realizar ventas de productos demandados en Navidad y Año Nuevo. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La Nochebuena no solo es una oportunidad para disfrutar de un festín, sino también para compartir en familia. Juegos, fotografías, anécdotas y recuerdos llenan el ambiente, provocando risas y algunas lágrimas de nostalgia, pero, sobre todo, reforzando el espíritu de unión y celebración que caracteriza esta época.

Inspectores del ayuntamiento

Inspectores del Ayuntamiento del Distrito Nacional visitan los puestos de ventas de cerdo asado que están colocados en las inmediaciones del Parque Mirador Sur exigiéndoles los permisos que otorga con el objetivo de tener un control.

Uno de los militares actuantes dijo a Diario Libre que los vendedores acostumbran a dejar las mesas y basura en los lugares que ocupan.

"Esto no puede estar manga por hombro, debe existir un control. En todos los lugares hay reglas y hay que cumplirlas. Usted no puede venir e instalarse en cualquier lugar a vender", dijo el militar.

Vendedores consultados dijeron que no sabían que tenían que buscar un permiso, pero aseguraron que el próximo año lo tendrán con antelación.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.39-pm.jpeg Vendedores consultados dijeron que no sabían que tenían que buscar un permiso. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/24/whatsapp-image-2024-12-24-at-1.45.39-pm--1.jpeg Inspectores del Ayuntamiento del Distrito Nacional visitan los puestos de ventas de cerdo asado. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

La familia Santana viene desde La Vega, ignora que había un proceso para poder vender cerdo. El cabeza de la familia, Manuel Santana, dijo que se trasladaron desde el Cibao buscando vender varios cerdos. Así como Manuel, hay muchos ciudadanos que se vinieron desde La Vega a Santo Domingo a vender cerdo asado.

"Nosotros vinimos tres veces desde La Vega a buscar este permiso. La primera vez me dijeron que enviara un correo, lo envié y no me respondieron. Vine personal y lo conseguí, me cobraron mil pesos por cuatro mesas", dijeron a Diario Libre miembros de lafamilia García.