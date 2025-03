La estrategia de semiconductores pende de un hilo con negativa de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, solicitó al Congreso poner fin a la Ley de Chips y Ciencia, una normativa que permitía el acceso a 52,000 millones de dólares en subsidios para la fabricación de semiconductores, justo en momentos en que las autoridades dominicanas se alistaban para lanzar, en este mes, una estrategia nacional con la cual aprovechar estos incentivos para atraer inversión y crear empleos especializados.

El futuro de una posible industria de semiconductores en la República Dominicana –declarado de alta prioridad nacional por el presidente Luis Abinader en el decreto 324-24– se aleja luego de que, el pasado lunes, Trump anunciara una inversión de 100,000 millones de dólares en Taiwán Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips avanzados en todo el mundo, para aumentar la producción de chips en Arizona.

"Y ya no daremos más dinero. La Ley de Chips es una cosa horrible, horrible. Dimos cientos de miles de millones de dólares y no significa nada. Toman nuestro dinero y no lo gastan", espetó Trump en el Congreso, para luego solicitar al presidente de la Cámara de representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, que se deshaga de la legislación y use "lo que quede" para "reducir la deuda o cualquier otro motivo".

Las declaraciones de Trump difieren de las del secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio. En su visita al país en febrero pasado, Rubio aseguró el apoyo del gigante estadounidense para el desarrollo de esta industria en la República Dominicana, aprovechando las ventajas de nearshoring que ofrece el país

"Tienen la oportunidad de convertirse en un hub, en un centro de ese tipo de industria, y trabajaremos juntos; vamos a explorar ideas para poder expandir la presencia de esa industria aquí, tan cerca a los Estados Unidos y en un país amigo, y un país seguro", destacó el funcionario ante el mandatario dominicano.

Lanzamiento de la estrategia

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, informó en febrero pasado que el borrador de la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores –una hoja de ruta para la captación de nuevas inversiones y la generación de empleo altamente calificado en manufactura– ya estaba listo para su lanzamiento, estimado para este mes de marzo.

En su última disertación frente a los miembros de la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr), Bisonó explicó que la estrategia permitiría al país postular para los fondos de la Ley de Chips y Ciencia, asegurando financiamiento y acuerdos para la fabricación, investigación y desarrollo de los semiconductores.

Los semiconductores son materiales vitales para la fabricación de chips, dispositivos que controlan el funcionamiento de casi todos los dispositivos tecnológicos que existen, desde teléfonos y computadoras, hasta automóviles y equipos médicos.

"La manufactura de semiconductores es la columna vertebral del futuro. Y, en ese futuro, la República Dominicana ya está presente", destacó Bisonó al referirse a la iniciativa dominicana.

La acción se suma a otras medidas para el inicio de esta industria, como la capacitación de 5,000 dominicanos a través de programas de formación y alianzas con instituciones académicas americanas para fortalecer la investigación en ese ámbito.

El país viene planificando esta iniciativa desde mediados del 2023, cuando Bisonó sostuviera una reunión con el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Crecimiento Económico, José W. Fernández, para discutir las oportunidades de inversión en el marco de la normativa, promulgada en el 2022.

Los ejes de la propuesta

Al momento de presentar la estrategia nacional en febrero pasado, Bisonó explicó que estaría enfocada en tres ejes principales:

Aumentar la competitividad (en términos de educación, gobernanza, desarrollo industrial y alianzas estratégicas)

Asegurar un marco de incentivos para industrias de alta tecnología

Atraer nuevos capitales extranjeros.