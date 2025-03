Directora OMC relativiza la guerra arancelaria y afirma que EE.UU. no saldrá de organización

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, pidió tomar con calma la actual guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos y aseguró que el país no ha dado indicaciones de que quiera dejar el organismo rector de los intercambios globales.



"Recientemente publicaron un informe bastante crítico con la OMC, pero las indicaciones que sus representantes de la Administración me han dado es que EEUU quiere seguir siendo parte de la organización", destacó Ngozi, quien recientemente visitó Washington y se reunió con el secretario de Comercio Howard Lutnick.



"Buscan seguir involucrados, y eso es algo que nos puede dar algo de esperanza" ante la actual incertidumbre, agregó la directora general en una charla junto a la excanciller alemana Angela Merkel.



La máxima responsable de la OMC insistió en la necesidad de "no entrar en pánico ni reaccionar de forma excesiva" ante la actual tensión de Estados Unidos con socios comerciales como China, México y Canadá.



"Hemos podido ver cómo México y Canadá entablaron un diálogo con Estados Unidos que condujo a una pausa en la imposición de aranceles, por lo que sigo diciendo que debemos respirar profundamente y negociar", agregó.



Preguntada sobre la "turbulenta" situación del comercio global tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, Ngozi aseguró que "aunque es un momento difícil, el 80 % del comercio global sigue llevándose a cabo entre miembros de la OMC, siguiendo sus reglas".



También recordó que el comercio exterior en EE. UU. tiene una importancia en su economía relativamente menor a la de otros países (un 26 % de su PIB procede del comercio, cuando en otras economías relevantes supera el 50 %), por lo que "es un país importante para el comercio global, pero también lo son muchos otros".



"Hace 30 años, cuando se creó el actual sistema, EE.UU. llevó sus aranceles a niveles muy bajos para beneficiar a su población y al mundo. Ahora defienden que eso no les sirve: vamos a escuchar sus quejas y ver cómo podemos trabajar con ellos", analizó.

