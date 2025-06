Convertir ahorros en inversiones, un gran reto en la República Dominicana

Además de ampliar la participación ciudadana, el mercado de valores ha fortalecido su rol como canal importante de financiamiento para sectores estratégicos de la economía dominicana.

Ernesto Bournigal Read, superintendente del Mercado de Valores, resalta que, por medio de los fondos de inversión cerrados, el mencionado mercado impacta el sector real beneficiando sectores clave como energía renovable, turístico, inmobiliario, comercial e industrial.

Durante el 2024, se colocaron más de 478,000 millones de pesos en valores, con un 80 % destinado al sector público y un 20 % al sector privado, según datos compartidos por el Superintendente de Valores. Esta movilización de capital ha permitido financiar proyectos de alto impacto en diversas áreas del aparato productivo.

"El sector público sigue siendo el emisor principal de la República Dominicana, pero todos los días el sector privado gana un poco más de terreno. Para cierre del 2024, colocamos alrededor de un 20 % de lo que es el pastel completo de los casi tres billones de pesos que hay en circulación ahora mismo en el mercado de valores", destacó el funcionario.

Precisó que los fondos de inversión se han consolidado como una vía de canalización efectiva de estos recursos. Su patrimonio administrado se ha triplicado desde 2020 y ahora representa el 4.6 % del producto interno bruto (PIB).

En particular, los fondos cerrados han invertido 297,000 millones de pesos en sectores clave: energías renovables (24 %), turismo (22 %), inmobiliario (16 %), comercial (7 %) e industrial (2 %).

¿Solo para "grandes"?

Al cierre de 2024, el país contaba con 209,831 cuentas de inversión activas, de las cuales 51,000 correspondían a aportantes en fondos abiertos. Este avance va de la mano con esfuerzos de educación financiera e inclusión impulsados por la Superintendencia del Mercado de Valores, como ferias y actividades formativas realizadas durante todo el año.

El Mercado de Valores de la República Dominicana no es exclusivo de una clase social, sino que está abierto para todos, insiste Bournigal Read. "No se requieren sumas importantes de dinero para empezar a invertir. Cualquier persona puede hacerlo. No es exclusivo".

La gente simplemente lo que tiene que hacer es investigar los requisitos, sacar una cuenta y empezar a invertir.

Instrumentos verdes

Al concluir el 2024, se habían aprobado emisiones por 53.4 mil millones de pesos, de los cuales 50.7 mil millones ya se habían colocado, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el país.

"La taxonomía verde no es algo que la ley nos manda. Es algo que hemos adoptado porque creemos en esto. Esto es un sistema de clasificación de inversiones, en el cual se han determinado una serie de sectores", indicó el superintendente.



2.93

Billones de pesos es el monto bajo custodia al cierre del 2024, según la Superintendencia.

La regulación

El fortalecimiento normativo también ha sido fundamental para este crecimiento. Durante 2024 y 2025 se aprobaron nuevas resoluciones que refuerzan la supervisión, seguridad cibernética, gobernanza y accesibilidad del mercado, consolidando la confianza entre emisores e inversionistas.

"Se han emitido ciertas resoluciones que buscan eficientizar lo que es la regulación y la operatividad del mercado", apuntó el intendente del Mercado de Valores, Ángel Serulle.

El intendente precisó que mediante esos instrumentos se espera que tanto el sector real económico como el financiero puedan obtener niveles importantes de liquidez que impacten positivamente en la economía real.

También destacó que se ha emitido el reglamento sobre cambio, control, fusión y supervisión de los participantes del mercado de valores. Precisó que en el mercado de valores existen diversos participantes, emisores, puestos de bolsa, administradoras de fondos y calificadoras, entre otros, que requieren un tratamiento particular en su régimen de gobierno corporativo y supervisión.

Otro avance importante señalado por el funcionario es el reglamento de ciberseguridad, en cumplimiento de un mandato de la Junta Monetaria. La Superintendencia también ha emitido este reglamento para modernizar el mercado financiero.

Se ha publicado además un reglamento sobre la autorización, funcionamiento, selección y supervisión de los auditores externos, quienes son auxiliares en la supervisión al confirmar que la información financiera refleje la realidad.

"En términos regulatorios, la Superintendencia y el Consejo Nacional del Mercado de Valores han ofrecido el andamiaje para que el mercado siga desarrollándose como hasta hoy", expresó Bournigal.

Capacitaciones sobre el mercado de valores Uno de los retos más importantes es lograr es que los dominicanos empiecen a canalizar mejor sus ahorros y los conviertan en inversiones, por ello se consolidan los programas de capacitación que desarrolla la Superintendencia. Ángel Serulle, intendente del Mercado de Valores, explica que la institución cuenta con un departamento llamado "Pro Inversionista", a través del cual se ofrecen capacitaciones gratis sobre las áreas financiera y del mercado de valores. También, cuentan con un personal que ha desarrollado trabajos importantes en cuanto a la protección a los inversionistas. Para apoyar las capacitaciones, a lo largo del año desarrollan eventos. Este año celebrarán dos ferias financieras: una, el 26 de julio, titulada "Santiago invierte: Tu norte financiero", y otra, "Expo Mercado de Valores", en septiembre de 2025 en Santo Domingo.