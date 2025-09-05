Misión del FMI analiza con empresarios la evolución de la economía dominicana

Reunión entre representantes del FMI y el Conep. ( FUENTE EXTERNA )

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió ayer con representantes del sector empresarial de la República Dominicana, en el cuarto día de su visita en el país para analizar junto a las autoridades locales la evolución de la economía nacional.

La delegación del FMI y la directiva del Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) pasaron balance a la economía, a las perspectivas de crecimiento e inversión y se abordaron temas estructurales.

El sector privado "reiteró su compromiso con impulsar el crecimiento sostenible, fortalecer la confianza en la economía y contribuir al desarrollo integral de la República Dominicana", según precisó el Conep.

El pasado lunes, al iniciar su visita al país, la misión del FMI se reunió con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu.

El programa de trabajo de la delegación en el país incluye la revisión de los resultados económicos del primer semestre del año, las proyecciones para la segunda mitad, así como las principales líneas del presupuesto de 2026, el marco fiscal de mediano plazo y los planes de gestión y financiamiento de la deuda pública con horizonte hasta 2035, precisó la información.

Es parte de la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo, un proceso que el FMI realiza regularmente con sus países miembros, con el objetivo de evaluar el desempeño económico, analizar las políticas vigentes y ofrecer asesoría técnica que contribuya a la estabilidad macroeconómica y financiera.

Desempeño

La economía dominicana registró una expansión interanual de 2.9 % en julio, superior a la de 1.1 % de junio, sustentada principalmente por un mejor desempeño relativo de los renglones minería, zonas francas, construcción y servicios, de acuerdo con los datos más recientes del Banco Central.

La visita, que se extenderán hasta el 12 de septiembre e incluye reuniones con autoridades y otros organismos clave. La misión está encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para la República Dominicana, e integrada por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres.