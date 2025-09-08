Jorge Jerez es elegido presidente del Consejo Nacional de Provisiones para el periodo 2025-2027

Jorge Jerez, nuevo presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP). ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) eligió por unanimidad a Jorge Jerez como presidente para el periodo 2025-2027, con el compromiso de liderar al sector en medio de los desafíos que representan los constantes apagones y la inflación.

Al respecto, Alberto Leroux, presidente saliente del CNCP, destacó los importantes avances alcanzados en sus dos años de gestión (2023-2025), como el fortalecimiento institucional mediante la consolidación de vínculos con las 74 asociaciones afiliadas, y la incidencia nacional en debates clave sobre el Código Laboral y las políticas de apoyo a las Mipymes.

Leroux expresó su confianza en la nueva directiva que asumirá el liderazgo de la entidaden el período 2025-2027, destacando la importancia de dar continuidad a los avances logrados y de seguir promoviendo la competitividad y la innovación dentro del sector.

El evento contó con el respaldo de Jorge Morales Paulino, viceministro de Fomento a las Mipymes del MICM, reafirmando la importancia del acompañamiento institucional. Así como representantes de asociaciones y líderes empresariales vinculados al comercio en provisiones.

Nueva directiva del CNCP

El CNCP anunció la elección de su nueva directiva, encabezada por Jorge Jerez E. como presidente y Alberto Leroux E. en la vicepresidencia. La estructura incluye a Tomás Rodríguez Marcano como segundo vicepresidente y Julián Antonio Parra como tercer vicepresidente.

Asimismo, Marino Calderón ocupará el cargo de secretario general, acompañado por Samuel Abreu como sub-secretario.

En el área financiera, Julio Pérez Mata asumirá la tesorería y Julio Carpio será sub-tesorero. También se integran como vocales Wilton Olmedo Tejada, Ysmael Rodríguez y Juan de la Cruz López, fortaleciendo así la representación en las decisiones del organismo.

En cuanto a la representación regional, Belkis Arelis Méndez será vicepresidenta del Bloque del Distrito Nacional, Andrés Cosma del Bloque de Santo Domingo Este; Aldonerys Adón de Santo Domingo Oeste y Julián Pérez de Santo Domingo Norte. Además, Vicente Báez estará al frente del Bloque Noroeste, Xiomara Báez liderará el Bloque Este, Tirso Payano asumirá el Bloque Sur 1 y José M: Féliz Bloque Sur 2. Hilsa López Bloque Norte Bloque Nordeste Emiltons Castillo.

Julissa Jiménez continuará en su rol como directora ejecutiva del CNCP, acompañando a la nueva directiva en este periodo 2025-2027 para fortalecer la gestión institucional.

Explica los ejes de su gestión

En sus primeras declaraciones, Jorge Jerez, presidente electo del CNCP, destacó los ejes estratégicos de su gestión: defender los intereses del comercio en provisiones en los principales escenarios de diálogo, impulsando políticas públicas favorables en materia de financiamiento, crédito, cargas fiscales y sostenibilidad.

Asimismo, señaló que se promoverá la capacitación y los procesos de innovación tecnológica, y que se ampliará la voz del CNCP en foros internacionales, generando vínculos estratégicos que fortalezcan las oportunidades de nuestros comerciantes.

Jorge Jerez pide al Gobierno detener apagones

Asimismo, dijo que buscará que se tomen medidas de contingencia como la adquisición de inversores y generadores, señalando que los cortes de electricidad han superado la capacidad de respuesta del comercio, dañando equipos y productos.

"Se está trabajando menos horas laborales y se están dejando de vender productos que no hay cómo refrigerar. Esto se traduce en pérdidas significativas para los comerciantes", señaló.

Jerez también alertó sobre el impacto de la inflación y la devaluación del dólar en los precios de productos locales e importados, afectando directamente a consumidores y comerciantes.

"El dólar ha subido de una forma que nos ha sorprendido, ya pasó la barrera de los sesenta y cuatro pesos por uno, eso se transfiere inmediatamente en alzas de muchos productos. Todos los productos de importación están subiendo, la mayoría y también hay productos locales", dijo.

Resaltó la importancia de mantener la unidad del sector para defender los intereses de los socios a nivel nacional.

Hizo un llamado a las autoridades para tomar medidas urgentes que garanticen un suministro eléctrico estable, evitando que más negocios cierren sus puertas.

