Comerciantes chinos alegan clausura injusta por el Mived: "No somos dueños de los locales"

Uno de los once comercios Chinos clausurados por el Mived. ( JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE )

El gerente general de Dulce Hogar, junto a representantes de otras tiendas de capital chino, manifestó hoy su desacuerdo con la medida de clausura de sus negocios implementada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived). Aseguró que muchas de las empresas afectadas operan como inquilinas en estructuras ya construidas, por lo que considera injustificada la acción.

"Nosotros solo pintamos, colocamos nombres y letreros; no hemos levantado edificaciones nuevas. Si falta algún documento, corresponde al propietario del inmueble, no al arrendatario. Un día cerrado nos representa pérdidas millonarias por ventas, pagos a empleados y seguridad privada", declaró el gerente, quien prefirió mantener el anonimato.

Detalló que el jueves de la semana pasada se realizó un levantamiento en el lugar, y para el lunes siguiente los negocios ya habían sido clausurados por el Mived. Afirmó que no es la primera vez que enfrentan este tipo de intervención.

"Desde que estábamos en remodelación han tratado de pararnos", señaló, al tiempo que mencionó que más de cinco entidades públicas han intervenido en el desarrollo de la tienda.

Aunque algunos de estos establecimientos llevan años operando, el Mived clausuró 11 negocios de capital chino en Santo Domingo, alegando que funcionaban sin licencia de construcción ni certificados de inspección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/whatsapp-image-2025-09-09-at-153812-102d74f4.jpeg Gerentes del comercio Chino Suplax, merodeando la tienda. (JOLIVER BRITO/DIARIO LIBRE)

Las tiendas clausuradas se dedican a la venta de electrodomésticos, ropa, muebles, artículos ferreteros y otros productos diversos.

Entre los negocios afectados figuran Suplax, Plaza Hope, Central Depot, Central Point, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), La Rocca, Dulce Hogar, Shopping Center New World, STD Mall y Yo Me.

Asesoría bajo el marco legal

La presidenta de la Cámara de Comercio Dominico China, Ana Cecilia Morun, declaró a Diario Libre que la entidad respalda las relaciones comerciales, culturales, sociales y académicas entre ambos países, siempre que se desarrollen en estricto apego a las leyes dominicanas.

"La asesoría que ofrecemos a los comerciantes chinos y a nuestros afiliados siempre está basada en el marco legal vigente", afirmó.

.