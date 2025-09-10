Reconocen a Grupo Puntacana entre las empresas con mejor reputación corporativa de la región en 2025

El grupo dijo que el reconocimiento refleja su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social del país. ( FUENTE EXTERNA )

La revista Summa reconoció a Grupo Puntacana como una de las empresas con mejor reputación corporativa de la región en su ranking 2025, ocupando la posición número cinco entre 25 compañías destacadas en República Dominicana.

El estudio evalúa la reputación de las organizaciones en distintos países de Centroamérica y el Caribe. Este año, el ranking identificó a las 100 empresas con mejor reputación corporativa en Guatemala y Costa Rica, al top 75 de El Salvador y Panamá, y al top 25 de Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

La metodología de la investigación se basó en un sondeo realizado entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2025, en el que participaron 2,000 altos ejecutivos de la región, con edades entre 18 y 50 años. Entre los encuestados se incluyeron CEO´s, presidentes, gerentes generales, financieros y de mercadeo, quienes evaluaron aspectos determinantes para la imagen reputacional de las empresas y nominaron a las tres organizaciones de su país que consideran referentes en la materia.

Los sectores evaluados abarcaron agricultura, industria, servicios y comercio. La selección final se definió con base en el nivel de participación por país y el número de menciones obtenidas por cada empresa.

Este reconocimiento refleja el compromiso de Grupo Puntacana con la excelencia empresarial, la sostenibilidad y el desarrollo económico y social de la República Dominicana, consolidando su posición como referente en la región, según declaró la compañía mediante nota de prensa.

Sobre Grupo Puntacana

Grupo Puntacana es una empresa pionera en turismo en la región este de la República Dominicana que, hace 55 años, tuvo la visión de desarrollar un destino y una comunidad inmobiliaria en un remoto, aislado y paradisíaco rincón del país.

A través de sus iniciativas de sostenibilidad y programas de responsabilidad social empresarial, que se han convertido en un referente a nivel nacional e internacional, impulsan un modelo de negocios que contribuye a generar fuentes de trabajo, mientras fomentan la cultura local y promueven el cuidado del medio ambiente.