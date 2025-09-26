Presidente del BHD destaca respaldo de mujeres al país, pero afirma enfrentan retos

Empresarias galardonadas por el BHD junto a ejecutivos del banco y el sector. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente del Banco BHD, Steven Puig, aseguró este viernes que las mujeres representan un motor esencial del tejido productivo del país, principalmente en la economía informal y en los micronegocios, aunque precisó que este segmento de la población continúa enfrentando retos.

Puig, quien habló durante la primera edición del reconocimiento Mujer Negocios BHD, destacó que en la República Dominicana las féminas integran una parte creciente de la fuerza laboral —con una tasa de participación que en 2024 se ubicó en cerca del 52.9 %—.

Sin embargo, afirmó que la transición de la informalidad a la formalidad, el acceso a financiamiento en condiciones justas y la capacitación para escalar siguen siendo retos prioritarios para este segmento.

"Desde el Banco BHD asumimos la responsabilidad de ser un actor financiero comprometido con el desarrollo de las mujeres que emprenden y que ya son empresarias. No se trata solo de otorgar crédito, sino de acompañar a las emprendedoras para que sus talentos se traduzcan en empresas sostenibles, en empleo formal y en generación de valor social y económico", declaró.

En el evento, en el cual cinco empresarias dominicanas fueron reconocidas en dos categorías y una mención honorífica, el ejecutivo bancario manifestó que desde la entidad que dirige se esfuerzan en diseñar propuestas de valor que respondan a las necesidades, con productos financieros adecuados, asesoría técnica, capacitación; así como facilitando el acceso a mercados y construyendo alianzas que potencien sus destrezas, sus voluntades y su legado.

"Hoy le damos honor a quien honor merece, a mujeres que son ejemplo: líderes que han transformado una idea en una acción, en empleos, en valor para nuestro país. Que han abierto puertas para otras mujeres, que han innovado en servicios y productos locales, y que mantienen firme su compromiso con la comunidad", señaló.

Empresarias reconocidas

Las galardonadas en la categoría Pequeña Empresa fueron: Ingrid Bethel Reyes, propietaria de la Mercería La Reyna, ubicada en Santiago, y Rosa Jiménez Hernández, directora del Colegio Nubeluz, en La Vega.

En el renglón de Mediana Empresa fueron reconocidas: Dewi Rachelle Peña~a, creadora y gerente de los productos capilares, Deya by Dewi Peña, y Kalys Bienvenida Bautista, fundadora y presidenta de Kaba Consulting, firma corredora de seguros.

En la mención honorífica se le otorgó la distinción a Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco de Ahorro y Cre´dito (Adopem), li´der dominicana en el a´mbito de las microfinanzas y la inclusio´n financiera.