Cementos Progreso impulsa liderazgo ambiental con la cuarta edición de Ecolíderes

La empresa Cementos Progreso Dominicana, en alianza con Junior Achievement Dominicana, presentó la cuarta edición de Ecolíderes, un programa que busca empoderar a más de 1,000 jóvenes de la provincia para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

La iniciativa se desarrolla en 20 centros educativos e integra herramientas de liderazgo, innovación sostenible y trabajo en equipo. A través de talleres y actividades prácticas, los participantes identificarán problemáticas ambientales locales —como la gestión de residuos y la conservación de ecosistemas— y elaborarán proyectos con impacto real que promuevan soluciones sostenibles.

De acuerdo con una nota de prensa, las propuestas más destacadas serán reconocidas en una competencia de innovación ambiental, que premiará las tres ideas más viables y replicables.

"Ecolíderes no solo despierta conciencia, sino que empodera a la próxima generación de innovadores. Apostamos al talento juvenil porque sostenibilidad y desarrollo económico deben ir de la mano", afirmó Enrique García, director Región Caribe de Cementos Progreso.

César Asiático, director ejecutivo de Junior Achievement Dominicana, destacó que "el programa conecta la educación con la acción transformadora, sembrando semillas de un cambio sostenible con resultados concretos para el país".

Durante sus tres ediciones anteriores, Ecolíderes ha impactado a más de 2,900 estudiantes de 25 centros educativos, consolidándose como un referente en formación ambiental y responsabilidad social en San Pedro de Macorís.

"Con Ecolíderes reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la formación de una nueva generación de líderes ambientales responsables", agregó Karina Cruz, gerente de Comunicaciones, Asuntos Corporativos e Impacto Social de Cementos Progreso Dominicana.

Acerca de Cementos Progreso

Cementos Progreso se enfoca en la producción y comercialización de cemento, concreto y soluciones de construcción, con 125 años de trayectoria y presencia en ocho países de Latinoamérica. En República Dominicana inició operaciones en enero de 2025, generando 1,000 empleos directos y 1,500 indirectos.