Grupo Estrella compra fábrica de cemento en Panamá por US$200 millones

El gigante mexicano Cemex anunció este lunes que cerró la venta de su operación en Panamá por 200 millones de dólares al dominicano Grupo Estrella, como parte de una estrategia para optimizar su portafolio e invertir en mercados prioritarios.

Una "parte menor de los recursos obtenidos" por la venta en Panamá ha sido destinada a incrementar la participación accionarial de Cemex en estadounidense Couch Aggregates, dedicada a la industria de agregados, "hasta alcanzar una participación mayoritaria, ampliando así la alianza estratégica anunciada originalmente en julio de 2024", precisa un comunicado oficial.

La transacción de 200 millones de dólares en Panamá involucra a la planta de cemento ubicada en Calzada Larga, Chilibre, la cual, Cemex al 31 de diciembre de 2024, tenía una capacidad instalada de cemento de aproximadamente 1.2 millones de toneladas métricas por año, precisa Cemex.

También incluye los activos relacionados de cemento, concreto premezclado, agregados y los derechos para adquirir reservas adicionales para las operaciones en Panamá, de acuerdo con la información oficial.

Cemex continuará en Panamá

Cemex, una de las empresas cementeras más grandes del mundo, afirma en su comunicado que conservará su negocio de aditivos en Panamá, país al que llegó en 1994 con la adquisición de Cemento Bayano, en lo que fue primera operación en Centroamérica.

Grupo Estrella

El Grupo Estrella es un conglomerado industrial de propiedad privada con sede en la República Dominicana, con más de 42 años de trayectoria y actividades en el área de la construcción y en sectores energético, salud, aeroportuario y medios de comunicación en Centroamérica y el Caribe, según la misiva oficial.