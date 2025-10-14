Los negocios de chinos y criollos cerrados deben presentar estudios al Mived

Plaza Hope, ubicada en el Distrito Nacional, es una de las tiendas chinas clausuradas por las autoridades. ( DIARIO LIBRE )

Los propietarios de los establecimientos comerciales clausurados el mes pasado por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), principalmente de capital chino, que quieran volver a operar, deberán presentar los estudios estructurales y obtener las certificaciones correspondientes.

La aclaración del Mived se produjo ayer luego de que Salvador Catrain, representante legal de una parte de los comercios chinos afectados por el cierre, indicara que la institución permitiría la apertura de los negocios, "independientemente de que el estudio arroje la necesidad de corregir algunas cosas".

El ministerio afirmó que la medida podrá levantarse solo si los propietarios cumplen con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la ley y fue acordado un proceso de verificación técnica y regularización administrativa.

"La medida de clausura preventiva se mantiene, en resguardo del derecho a la vida, la seguridad estructural y la seguridad ciudadana", puntualizó la institución.

El Mived comunicó en septiembre la clausura de Plaza Hope, Ming Sheng, La Rocca, Dulce Hogar, STD Mall y Yo Me, entre otras, por supuestas fallas estructurales graves. El titular del Mived, Carlos Bonilla, declaró que para evadir la supervisión de las autoridades las obras se construían en horas nocturnas y fines de semana.

Entre las irregularidades encontradas en los comercios figuran zapatas mal hechas, columnas deficientes y materiales inadecuados, lo cual representa un riesgo de colapso incluso sin la ocurrencia de fenómenos naturales.

Trabajos de día

Diario Libre realizó un recorrido ayer por cuatro de las tiendas clausuradas para hablar con propietarios o administradores de negocios contiguos y constatar las declaraciones del ministro, antes de que se conociera el acuerdo, vecinos de estos comercios negaron la versión oficial.

Manifestaron que las infraestructuras se levantaron de día y a la vista de todos.

"Eso (la infraestructura) tiene más de 40 años. Primero era el Supermercado Ahorro, en el 1992, después un ´Jumbito´, luego una Despensa y ahora la tienda de ellos (chinos)", relató un buhonero sobre la cadena de negocios que ha albergado la edificación que ahora aloja a la tienda Ming Sheng, ubicada en Santo Domingo Oeste.

Sin embargo, aclaró que la estructura, que tiene poco más de un mes cerrada, fue remodelada por los comerciantes asiáticos, aunque descartó la versión oficial de que se realizaran trabajos de construcción en horas nocturnas.

Otro de los comercios paralizados es STD Mall, ubicado en una plaza en Santo Domingo Oeste en la cual operan otros negocios, aunque no de capital chino. Sus vecinos tildan de persecución el accionar de las autoridades.

"Realmente esto es político. Es un tema de intereses. Los empresarios le hacen fuerza al Gobierno porque han tenido una baja por causa de los chinos, por la diferencia de precios. Comienzan a rebuscar los permisos y donde falte algo, pues se agarran de ahí", declaró la administradora de un negocio de comida ubicado en la plaza.