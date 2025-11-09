Barrick Pueblo Viejo realiza la quinta entrega de acreditaciones de su programa Crédito–Beca

El Programa Crédito–Beca de Barrick busca cerrar la brecha entre la educación media y la superior. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Barrick Pueblo Viejo realizó el acto de entrega de certificados correspondiente a la quinta edición de su programa Crédito–Beca, una iniciativa desarrollada en alianza con Fundapec y dirigida a estudiantes meritorios de las comunidades vecinas a su operación que aspiran a cursar carreras vinculadas a la industria minera.

El evento estuvo liderado por Gisselle Valera, presidenta de la compañía, quien destacó la importancia de crear oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes talentosos de las comunidades, señalando que este programa contribuye de manera tangible al desarrollo profesional.

Te puede interesar Barrick Pueblo Viejo inaugura centro educativo Nuevos Horizontes

La iniciativa Crédito–Beca busca cerrar la brecha entre la educación media y la superior mediante un modelo de financiamiento que puede convertirse en beca total o parcial, dependiendo del desempeño académico y el compromiso de cada estudiante.

Desde su inicio en 2019, el programa ha beneficiado a 125 jóvenes de las provincias Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel y San Pedro de Macorís. De este total, 96 son mujeres y 29 hombres, reafirmando el compromiso de Barrick Pueblo Viejo con la inclusión y la participación femenina en carreras técnicas y profesionales tradicionalmente masculinizadas.

Cada año, la empresa destina 500,000 mil dólares (aproximadamente 30 millones de pesos) para cubrir matrícula, alojamiento, manutención y transporte. Hasta la fecha, la inversión acumulada asciende a tres millones de dólares, reflejando una apuesta sostenida por el desarrollo del talento local.

Crecimiento profesional

El programa también ofrece oportunidades de crecimiento profesional, como pasantías, el Programa de Nuevos Graduados y reforzamiento de habilidades técnicas a través de Infotep. Actualmente, 18 estudiantes han concluido sus estudios, siete se encuentran próximos a finalizar y 10 de los egresados son empleados de la empresa minera.

"En Pueblo Viejo creemos que invertir en educación es sembrar futuro. La continuidad de este programa demuestra nuestro compromiso con el talento joven y con el progreso sostenible de nuestras comunidades", concluyó Valera.