Frank Elías Rainieri encabeza por tercer año consecutivo ranking de líderes empresariales de RD

La tercera edición del Ranking Merco Líderes República Dominicana reveló los nombres de quienes lideran el sector empresarial gozando de la mejor reputación del país. Por tercer año consecutivo, el presidente del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, encabeza la clasificación, consolidando su posición como figura destacada en el ámbito empresarial nacional.

El segundo lugar de la lista lo ocupa Manuel Grullón y José Luis Corripio, el tercero. El ranking continúa con Ligia Bonetti en la cuarta posición y Christopher Paniagua, en el quinto lugar. Completan el top diez Pedro Brache, Andrés Mejía, Mercedes Ramos, Augusto Ramírez Bonó y Fabián Suárez.

El evento de presentación contó con la intervención de Rosaily Rodríguez, directora general de Merco en República Dominicana, quien destacó la importancia del monitor como herramienta de referencia en el análisis reputacional de Iberoamérica y del país.

Mujeres líderes destacadas por su reputación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/whatsapp-image-2025-11-14-at-50643-pm-055fb3b4.jpeg Ligia Bonetti encabeza el ranking de las mujeres con mejor reputación del país. (FUENTE EXTERNA)

De manera paralela, Merco también dio a conocer el ranking de las mujeres con mejor reputación en el país, un listado que continúa visibilizando el liderazgo femenino en el ámbito empresarial. Las primeras cinco posiciones fueron:

Ligia Bonetti

Mercedes Ramos

Amelia Vicini

Josefina Navarro

Alliet Ortega Rabassa

Una nota de prensa revela que la edición 2025 del ranking se elaboró a partir de ocho fuentes de información y 393 encuestas, aplicadas a 207 directivos de grandes empresas, 39 periodistas económicos, 36 analistas financieros, 40 catedráticos del área empresarial y 40 expertos en comunicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/14/a0ac0ac4-5c33-4761-8185-7fc302f85250-7e859d45.jpg Líderes ranking Merco 2025. (FUENTE EXTERNA)

Además, se incluyó la evaluación de 31 indicadores objetivos de gestión e incorporó el estudio de 153,156 menciones digitales , en colaboración con la firma Nethodology , lo que "fortaleció la valoración integral de la reputación de los líderes".

El proceso de elaboración fue llevado a cabo por Análisis e Investigación, el primer instituto español especializado en investigación de mercados.

Un monitor de referencia internacional

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa), lanzado en 1999, es hoy uno de los instrumentos de evaluación reputacional más reconocidos a nivel global, con una metodología multistakeholder que integra 15 evaluaciones. La metodología completa correspondiente a Merco Líderes República Dominicana 2025 está disponible en su página web oficial.

Con esta nueva edición, Merco reafirma su compromiso con ofrecer un análisis transparente, riguroso y cada vez más inclusivo del liderazgo empresarial en la República Dominicana.