Mived: negocios chinos cerrados podrían reabrir tras cumplir correcciones exigidas

El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, informó pronto algunos de los negocios chinos que fueron cerrados en septiembre pasado podrían abrir al público luego de corregir las irregularidades que ponían en peligro a los ciudadanos.

Informó que una parte de los propietarios de los establecimientos han acogido las exigencias del ministerio, que tienen por finalidad asegurar las infraestructuras con la aplicación de las normas de la entidad.

Dijo que se ha adelantado mucho y que próximamente los afectados tendrán el dictamen de las correcciones que tiene que hacer para poder abrir de nuevos sus negocios, pero aclaró que todavía ninguno de los establecimientos comerciales está abierto.

"Lo que se debe de hacer es que nosotros aprobamos los arreglos, los planos y después entonces ellos hacen físicamente los arreglos que tienen que hacer para que la estructura se asegure y después entonces pueden abrir", detalló.

Desde el pasado mes de septiembre más de 10 tiendas de capital chino están cerradas por disposición del Ministerio de la Vivienda (Mived), debido a violaciones a las normas de construcción.

Cárcel Las Parras

Por otro lado, Bonilla Sánchez informó que se están haciendo pruebas en las cocinas de la cárcel Las Parras para comenzar a trasladar a unos 2,500 privados de libertad y que el próximo sábado ofrecerán detalles sobre el tema.

El funcionario fue entrevistado luego de la presentación de los logros de la Alcaldía del Distrito Nacional a empresarios y funcionarios del Gobierno del proyecto conocido como "Ciudad que Respira".



