Los comerciantes acuden a Industria y Comercio para discutir efectos de la ley de residuos sólidos

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Varios representantes de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) sostuvieron una reunión con el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, con el objetivo de discutir temas que consideran afectan al comercio organizado, como la Ley 98-25 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como la competencia desleal de las cadenas de farmacias y tiendas de capital chino.

La ley 98-25 –promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 de diciembre del 2025 para modificar la ley 225-20– actualiza los montos de contribución especial obligatoria, que van desde los 3,000 pesos hasta los 675,000 pesos anuales según el tamaño de la empresa, con el objetivo de crear un fondo con estos recursos para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos sólidos.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FCD), Iván García, dijo que el ministro se comprometió a ser mediador entre las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), autoridades gubernamentales y legisladores, a fin de llegar a soluciones que favorezcan a que el sector pueda continuar creciendo y aportando desarrollo al país.

García expresó la confianza de que la presente gestión del ministerio continuará su apoyo al sector comercio, "tal y como lo realizó (Sanz Lovatón) en la Dirección General de Aduanas".

"Consideramos exitosa la reunión y, en un plazo de 15 días, confiamos se terminarán las negociaciones sobre el artículo 36 de la Ley 98-25 para que las micro, pequeñas y medianas empresas del país puedan continuar con la contribución voluntaria obligatoria de acuerdo a la capacidad del sector", subrayó García.

Recordó que el sector mipymes tiene un peso importante dentro de la economía dominicana, al representar al 98.7 % del aparato productivo nacional y ser el mayor empleador del país.

Competencia desleal

En los temas vinculados a la competencia desleal con el sector farmacia, el FDC se comprometió a suministrar todas las informaciones sobre esa situación, para que también el MICM pueda intervenir este tema.

En cuanto a los comercios chinos, los comerciantes esperan que continúen las reuniones con el ministro de Hacienda y Economía, Magin Díaz; el director de Aduanas, Nelson Arroyo y el director Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia, así como de otras instituciones que conforman la mesa de trabajo que inició en diciembre pasado al respecto.

De parte del FDC asisiteron a la reunión, además de García, el secretario general, Félix Rodríguez; el vicepresidente nacional, Raymond Ulloa; el vicepresidente del sector Supermercados, Pablo Adon; y el vicepresidente de la región Nordeste, Juan María García.

Asimismo, estuvieron presentes la representante de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas (Adpyme), Jenny Rubiera; la representante de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Isabel Puig; el representante del sector detallista, Ricardo Rosario; y el representante de la Unión de Farmacias, Carlos Berges.