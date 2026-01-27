En República Dominicana se busca oro y otros metales en 17 provincias

Empleados de la empresa minera Unigold en un yacimiento denominado Los Candelones, donde se encontró oro. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

En la República Dominicana se busca oro en los cuatro puntos cardinales. Hasta el 20 de octubre de 2025, sobre el territorio nacional había 38 permisos de exploración , distribuidos entre 17 provincias , con los cuales se busca dar con yacimientos de ese u otro mineral metálico, como la plata o cobre.

Desde San Cristóbal hasta Dajabón y desde El Seibo hasta Elías Piña, 19 personas físicas y jurídicas contaban con la autorización oficial para exploración metálica, en un área de 127.8 millones de hectáreas, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Minería.

Dos de esas concesiones, ubicadas en la cordillera Septentrional, provocaron que el pasado domingo el presidente de la República, Luis Abinader, instruyera al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, a aclarar el tema y, previamente, aseguró que en el área no existe ningún plan de explotación minera.

La zona ha estado bajo exploración minera desde marzo de 2024. Allí dos empresas: Proyecto Minero Gold Rain, bajo el nombre "Lluvia de oro", y Vertrixi Holding, procuran encontrar ese metal, cobre o plata, en un área que incluye localidades de Santiago y Puerto Plata, en esta última los municipios de Altamira, Guananico e Imbert.

Para este miércoles está convocada una marcha vehicular en rechazo a la exploración minera en esa cordillera, convocada por representantes de organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas del Cibao.

Distribuidos por provincias, Monte Plata es la que posee el mayor número de concesiones para búsqueda de minerales metálicos, entre los que se incluyen también el plomo y el zinc, con 14. En esta demarcación, la empresa Corporación Minera Dominicana cuenta con cinco permisos, ubicados en comunidades de Bayaguana, Yamasá y Peralvillo.

Otras concesiones en esa provincia están en poder de las compañías Taipen Resources DR y Precipitate Dominicana, con dos, mientras que Golden Stone Corporation, Agencia Navarro y Consorcio Tecnológico & Ambiental cuentan con un permiso cada una. Algunas de estas firmas tienen autorización para explorar en localidades del municipio de Sabana Grande de Boyá.

Antonio Jorge Messina y Teresa Costa Leuzzi completan la lista de las empresas y particulares con permisos para buscar minerales metálicos en la citada provincia, según los datos más recientes de Minería.

21 millones de hectáreas

San Juan continua en la lista de las demarcaciones con mayor cantidad de permisos para la búsqueda de minerales metálicos. Hasta octubre, en esa provincia se registraron ocho proyectos de este tipo.

Goldquest Dominicana y la Corporación Minera San Juan son las responsable de la búsqueda del metal dorado y de otros minerales. La primera, con cinco concesiones, y la segunda con las restantes tres, examinan un área de 21 millones de hectáreas. Además, exploran en comunidades de provincias cercanas como Elías Piña y Azua. Goldquest cuenta también con una operación de exploración en La Vega.

En vencimiento

De las concesiones de exploración que se mantenían vigente hasta mediados de octubre, seis de ellas tenían fecha de vencimiento para noviembre y diciembre de 2025, para las cuales no se visualizaba en el documento de Minería la solicitud de una prórroga por parte de sus propietarios.

Los permisos emitidos a algunas de las empresas y particulares citados se expanden a localidades de otras provincias, como Hato Mayor, Monseñor Nouel, Santo Domingo y Sánchez Ramírez, ocupando esta última el tercer lugar entre los territorios con mayor cantidad de proyectos exploratorios.

Otros proyectos

Más al norte del territorio dominicano, específicamente en Santiago Rodríguez y Dajabón, la compañía Bohio Resources DR contaba a octubre con tres concesiones, aunque el período de validez de dos de ellas finalizaba entre noviembre y diciembre de 2025.

María Cabrera Vitienes, Ismenia Berenisse Rodríguez y José Ramón Rodríguez Mejía completan las personas físicas que tienen permisos de exploración minera en comunidades de Elías Piña, Hato Mayor, San Cristóbal y San José de Ocoa, en una extensión territorial de 8.8 millones de hectáreas.

En tanto, las firmas Amish Blue y Estrial contaban hasta octubre pasado con un permiso cada una para realizar labores de búsqueda de minerales metálicos en El Seibo, Monseñor Nouel y San Cristóbal hasta 2027 y 2028, respectivamente.