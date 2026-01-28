Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 hasta 3,794 millones de dólares

Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 % en 2025 y se situaron en 3,794 millones de dólares con la reducción de un 10 % de sus ingresos por la venta de automóviles, informó este miércoles el fabricante de vehículos eléctricos.

Tesla señaló que en 2025 sus ingresos por la venta de automóviles ascendieron a 6,526 millones de dólares. Con la venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes, los ingresos de la compañía se situaron en 94,827 millones de dólares, un 3 % menos que el año anterior.

De igual forma, el beneficio operativo se redujo un 38 %, a 4,355 millones de dólares, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se redujo a 14,596 millones, -9 %, con un margen del 15.4 %, frente al 16.4 % de 2024.

En el último trimestre, el beneficio neto bajó un 61 % interanual, hasta 840 millones de dólares. En el mismo periodo, sus ingresos por la venta de automóviles descendieron un 11 %, hasta 17,693 millones.

En 2025, la producción de Tesla cayó un 7 %, a 1,654,667 vehículos, y las ventas un 9 %, a 1,636,129 unidades, lo que supone la primera caída anual de ventas de su historia.

Del total producido, solo 53,900 unidades correspondieron a los modelos Semi (camión), Model X, Model S y Cybertruck (camioneta). El resto, 1,600,767, fueron Model 3 y Model Y.

Aumento de producción

La compañía indicó que prevé aumentar la producción del camión Semi y lanzar el Cybercab (su taxi autónomo) en la primera mitad de 2026. Tesla también confirmó que está preparando el inicio de la producción del nuevo Roadster, su deportivo biplaza, para este mismo año.

Tesla también anunció que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2,000 millones de dólares en XAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por su consejero delegado, Elon Musk.