Entidad de Canadá presenta en RD estrategia para crear vínculos comerciales y de minería

Saghíe Balcácer, consejera de la Embajada de la República Dominicana en Canadá; Eric Miller, presidente de Rideau Potomac Strategy Group; Kenneth N. Frankel, presidente del Consejo Canadiense para las Américas (CCA) y José Blanco, embajador de la República Dominicana en Canadá. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

El Consejo Canadiense para las Américas (CCA), una entidad independiente de carácter empresarial y no gubernamental, presentó en República Dominicana una nueva estrategia orientada a crear y fortalecer vínculos entre Canadá y los países de América Latina y el Caribe.

La iniciativa: "Más allá de la construcción: Una nueva estrategia canadiense para América Latina y el Caribe" fue presentada el pasado jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) durante un panel que reunió a representantes del sector público y privado.

La iniciativa destaca el potencial regional para conectar a ambos países en áreas de comercio, inversión, infraestructura y fortalecimiento de cadenas de valor.

En entrevista con Diario Libre, el presidente del CCA, Kenneth N. Frankel, explicó que la propuesta busca establecer vínculos concretos a partir de cuatro ejes: comercio, recursos naturales (minería), seguridad y migración.

Lo que plantea la iniciativa

En comercio, la estrategia propone consorcios dirigidos por empresas canadienses junto a socios locales, así como apoyo técnico para facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas en proyectos de infraestructura, manufactura, energía limpia y exportación.

Mientras que sobre la minería, plantea crear vínculos de cooperación para la transferencia de conocimiento y tecnología canadiense en el procesamiento de minerales y la trazabilidad de los minerales y la participación de los países de la región en etapas de mayor valor agregado dentro de las cadenas globales de suministro.

Sobre migración, la estrategia plantea utilizarla como una herramienta de cooperación hemisférica, mediante rutas de migración laboral reguladas que conecten el talento de América Latina con las necesidades del mercado laboral canadiense.

En el ámbito de seguridad, la iniciativa incorpora medidas orientadas a proteger el comercio y las cadenas de suministro, incluyendo el fortalecimiento de puertos y corredores comerciales, la cooperación contra el crimen organizado y el tráfico ilícito, así como el desarrollo de capacidades en ciberseguridad.

En el caso dominicano, Frankel indicó que buscan que los mayores puntos a desarrollar en primera instancia sean el comercio y la minería responsable, y luego se abordan los demás.

Señaló que el objetivo es facilitar el intercambio comercial, apoyar técnicamente a las empresas y promover proyectos de infraestructura y exportación, especialmente en productos agrícolas y manufacturados.

El presidente del Consejo Canadiense para las Américas, Kenneth N. Frankel yEric Miller, presidente de Rideau Potomac Strategy Group. José Blanco, embajador de la República Dominicana en Canadá.

RD, primer país elegido

República Dominicana fue escogida como el primer país para presentar la iniciativa debido a su estabilidad, su estructura productiva, que, según Frankel, permite desarrollar proyectos que luego puedan replicarse en otros países de la región.

De su lado, Eric Miller, presidente de Rideau Potomac Strategy Group, destacó que la estrategia busca conectar a empresas y gobiernos mediante ejemplos concretos, como la exportación de bienes agrícolas, el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento de marcas, además de apoyar a los empresarios en aspectos técnicos del comercio internacional.

Miller destacó que el tamaño del mercado dominicano facilita la creación de proyectos piloto que permitan probar metodologías sin la complejidad de economías más grandes, pero con el tamaño suficiente para iniciativas importantes

Frankel indicó que la estrategia ha generado interés en otros países de América Latina y el Caribe, aunque República Dominicana fue la primera en extender la invitación formal para presentar la propuesta.

¿Cuál es el siguiente paso?

Tras la presentación en el Mirex, Frankel explicó que el siguiente paso es que empresarios y autoridades del país estudien la estrategia y evalúen cómo traducir esos vínculos en proyectos concretos.

Durante la entrevista también intervino el embajador dominicano en Canadá, José Blanco, quien destacó el interés del sector público y privado en avanzar en la creación de vínculos con Canadá en áreas como libre comercio, minería responsable y turismo.

Frankel afirmó que Canadá busca ampliar y profundizar sus relaciones comerciales más allá de sus socios tradicionales y que América Latina y el Caribe representan una oportunidad importante para Canadá.

Señaló que la iniciativa persigue un enfoque de beneficio "ganar-ganar", al permitir que Canadá amplíe sus conexiones regionales y que República Dominicana se beneficie de una mayor apertura del mercado canadiense.