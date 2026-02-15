Gobierno someterá al Congreso modificación a la Ley de Residuos

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, junto a representantes de Anadegas y la FDC. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, reveló que se encuentra evaluando las recomendaciones presentadas por distintos sectores empresariales sobre la Ley de Residuos Sólidos y que en los próximos días se presentará una propuesta de modificación, que será sometida al Congreso Nacional en la próxima legislatura.

Durante un encuentro con representantes de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) y de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Sanz Lovatón reiteró que el Gobierno mantiene un proceso de escucha con los sectores productivos, con el objetivo de construir soluciones que permitan fortalecer la gestión ambiental del país sin afectar la sostenibilidad de las actividades económicas.

"La visión es clara: avanzar hacia un modelo responsable de manejo de residuos sólidos donde cada sector aporte de manera justa, pero siempre desde el diálogo, el consenso y la realidad operativa de nuestras empresas", declaró el funcionario.

En la reunión se abordaron los mecanismos de financiamiento del sistema nacional de manejo de desechos, incluyendo la contribución especial anual y las tasas municipales vinculadas a la recolección y disposición final, procurando asegurar que estos recursos se utilicen exclusivamente para fortalecer la gestión ambiental.

Los representantes del sector detallista de combustibles expusieron sus consideraciones sobre las contribuciones anuales incluidas en la legislación y que procura fortalecer la gestión integral de los residuos, mejorar los mecanismos de reciclaje y valorización y garantizar una mayor articulación entre el Estado, el sector privado y los gobiernos locales.

Proceso de diálogo

En el encuentro participaron el presidente de Anadegas, Elías Pérez, y el presidente de la FDC, Iván García. La actividad forma parte del proceso de diálogo que impulsa el Gobierno para consensuar mejoras a la Ley de Residuos Sólidos.

Además, estuvieron presentes los expresidentes de Anadegas Arnulfo Rivas y Juan José Matos, así como por el vicepresidente regional norte, Juan Carlos Mata, quienes presentaron detalles sobre la estructura de costos y gastos operativos de las estaciones de combustibles.