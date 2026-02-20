Corte suprema de EE. UU. declara ilegales los aranceles impuestos por Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró que el Gobierno se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Trump para imponer gravámenes ( EFE )

La Corte Suprema de Estados Unidos declaró este viernes que el Gobierno se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario.

Esa sentencia bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional "no autoriza al presidente a imponer aranceles".

La defensa de Trump

Ayer jueves, durante un mitin republicano en la pequeña ciudad de Roma, en Georgia, Trump defendió que sus aranceles globales han sido positivos para la industria local , diciendo que plantas industriales de distintos estados han sido beneficiados con grandes pedidos de distintos productos por neumáticos, como no sucedía desde 2014.

"Siempre digo que mi palabra favorita en el diccionario es ´arancel´. Me metí en problemas por decirlo, pero es mi quinta palabra favorita", aseguró el mandatario al subir al escenario rodeado de líderes republicanos locales y unos cuantos cientos de seguidores en una fábrica de acero.

El mandatario alzó la voz para alertar a sus seguidores que su autoridad para imponer los aranceles estaría en riesgo si la Corte Suprema decide limitar su poder ya que existe un caso pendiente por ser definido.

