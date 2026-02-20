El Gobierno dominicano analiza el fallo de la Corte Suprema de EE. UU. contra los aranceles de Trump

El Gobierno dominicano evalúa cómo podría afectar a la República Dominicana la reciente decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que declaró este viernes como ilegales los aranceles recíprocos impuestos por el presidente Donald Trump.

El fallo de la Alta Corte –que bloquea el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional utilizada por Trump para justificar los gravámenes a más de un centenar de países– podría cambiar las reglas de juego entre la República Dominicana y Estados Unidos justo en momentos en los que ambas naciones negociaban un acuerdo arancelario similar al de Guatemala y El Salvador.

Funcionarios vinculados a la negociación insisten en que la noticia es muy reciente para determinar cómo esto incidirá en el diálogo sostenido entre ambas naciones respecto a los aranceles, y apelaron a respetar el proceso interno que está generando la decisión del tribunal en los Estados Unidos.

Una extralimitación de poderes

La Corte Suprema de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense "se extralimitó en los poderes de emergencia" invocados por el presidente Donald Trump para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, lo que representaría "un duro revés" a la política arancelaria del mandatario, según reseña la Agencia EFE.

De acuerdo a los análisis de la Corte Suprema –en los que seis jueces estuvieron de acuerdo y solo tres en contra– la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 no otorga "facultades inherentes en tiempos de paz" para imponer aranceles.

Aunque esta normativa ha sido el pilar invocado por Trump para la imposición de aranceles recíprocos, la decisión del Tribunal no impide que el mandatario imponga los mismos gravámenes bajo el uso de otras leyes.

Según reseña la agencia, Trump ha insistido en que sería "muy decepcionante" que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones.

Hasta entonces, la decisión está generando un amplio debate entre funcionarios de la administración Trump y el sector privado.

La decisión de la Corte Suprema pone sobre la mesa la posibilidad de que el Ejecutivo se vea obligado a reembolsar los gravámenes retenidos bajo el IEEPA a todos los importadores durante casi un año de aranceles, unas sumas valoradas en miles de millones de dólares.

Trump ha reconocido que sería "prácticamente imposible" devolver las cantidades cobradas a los importadores.

