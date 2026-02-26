El Banco Santa Cruz presenta iniciativa para impulsar crecimiento de pymes

El Banco Santa Cruz anunció su Temporada de Negocios 2026, una iniciativa que busca impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país mediante soluciones integrales, combinando acceso al crédito, asesoría especializada y acompañamiento comercial.

En esta segunda versión, que estará vigente hasta el 10 de abril, la entidad bancaria explicó que brinda una oferta alineada con las necesidades clave de ese segmento empresarial, incluyendo tasas preferenciales, acceso a formación especializada y asesorías.

Te puede interesar

Luis Miguel Heyaime, vicepresidente Pyme y Mi Negocio, dijo que una vez más el Banco Santa Cruz reafirma su compromiso de caminar de la mano con un sector clave para la economía dominicana.

"Este programa está orientado a brindar condiciones especiales, para clientes actuales y nuevos, y se apega a nuestra visión de impulsar el desarrollo del país", manifestó Heyaime.

Apuntó que: "en nuestra primera versión en 2025 impactamos a más de 400 negocios y, en esta ocasión seguimos brindando grandes beneficios como préstamos comerciales con tasas preferenciales desde un 11.95 %, leasing para vehículos y equipos especializados, condiciones especiales en préstamos vehiculares, entre otros".

Capacitaciones

Banco Santa Cruz incorpora asesorías y capacitaciones en sostenibilidad, orientados a facilitar su transición hacia modelos responsables. También se incluyen seminarios web temáticos con los asesores Manuel Vilchez, Edison Santos y Mónica Báez, enfocados en formalización, crecimiento, rentabilidad con propósito y finanzas inteligentes para mujeres.