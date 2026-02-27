Textiles dominicanos bajo el DR-Cafta quedan fuera del nuevo arancel del 10 % impuesto por Trump

Un empleado de una zona franca en la República Dominicana durante la producción de piezas textiles. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Estados Unidos puso en vigor el pasado martes un arancel temporal del 10 % sobre la mayoría de las importaciones al país, pero incluyó explícitamente a los bienes textiles y confecciones que ingresan libres de aranceles bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) entre las excepciones de la medida.

La Presidencia estadounidense, a través de una hoja informativa oficial, detalló que la Proclamación firmada por el presidente Donald J. Trump impone, por un periodo inicial de 150 días, un gravamen ad valorem aplicable a productos importados a los Estados Unidos con el objetivo de proteger la economía y los intereses nacionales, y reequilibrar las relaciones comerciales "en beneficio de los trabajadores, agricultores y fabricantes" locales.

Detalles de la medida arancelaria y exclusiones

La norma se basa en la Sección 122 de la Trade Act of 1974, una herramienta poco utilizada que faculta al Ejecutivo a establecer aranceles temporales en situaciones consideradas de desequilibrios económicos graves.

Sin embargo, el texto oficial subraya que no todos los bienes estarán sujetos a esta tasa, y entre los productos excluidos se encuentran los textiles y confecciones originarios de Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que ingresan libres de aranceles bajo el DR-Cafta.

Los siguientes productos no estarán sujetos al arancel temporal de importación: Todos los artículos y partes de los artículos que actualmente estén o posteriormente estén sujetos a acciones bajo la sección 232.

Mercancías conformes con la USMCA de Canadá y México.

Textiles y prendas de vestir que entran libres de derechos como bienes de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos.



La exclusión de estos productos evita que los principales rubros textiles beneficiados por el DR-Cafta enfrenten un incremento adicional del costo al ingresar al mercado estadounidense, uno de los destinos clave para estas mercancías.

Según datos del U.S. Census Bureau sobre comercio de bienes entre Estados Unidos y la República Dominicana, en el 2024 las exportaciones de bienes dominicanos a EE. UU. totalizaron aproximadamente 7,501.5 millones de dólares.

Reacciones y perspectivas sobre la política arancelaria

El DR-Cafta —implementado para eliminar aranceles y barreras comerciales entre EE. UU., República Dominicana y cinco países centroamericanos— ha permitido que productos textiles fabricados bajo normas de origen específicas entren al mercado estadounidense sin pagar aranceles.

La medida del 10 % de arancel entró en vigor el 24 de febrero de 2026 y aplicará por 150 días desde esa fecha, salvo si el Congreso estadounidense decide extenderla o modificarla.

Representantes del Gobierno de Donald Trump rebajaron el pasado miércoles la posibilidad de que el arancel global del 15 % anunciado inicialmente por Trump entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales y a otras decisiones por país, con lo que solo se mantendrán las tasas temporales del 10 % que entraron en vigor.

La decisión arancelaria fue anunciada por Trump luego que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara muchos de los impuestos de gran alcance a las importaciones que había impuesto durante el último año.

La imposición ha generado incertidumbre sobre el rumbo de la política arancelaria estadounidense, especialmente en aquellos países que ya acordaron bajar sus gravámenes en conversaciones con Washington.