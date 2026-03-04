Ministro destaca aspectos geológicos del país para atraer inversiones en minería

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el país cuenta con tres pilares fundamentales para la inversión en minería, citando el aspecto geológico, la gobernanza y la geopolítica.

En cuanto a geología, Santos subrayó que el país no depende de un solo recurso, señalando que Pueblo Viejo, una de las minas de oro más grandes del mundo, cuenta con más de 40 años de vida útil restante.

Además, destacó que el potencial en ferroníquel, insumo clave para acero inoxidable utilizado en infraestructura energética, y el avance en la exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera de Ávila, en Pedernales, donde se estiman 150 millones de toneladas brutas de recursos.

En el plano geopolítico, Santos indicó que las economías occidentales buscan diversificar fuentes de minerales críticos, especialmente tierras raras, en un contexto de creciente fragmentación global. Explicó que el proyecto de tierras raras cumple con estándares internacionales NI 43-101 y proyecta estudios de factibilidad para 2027.

En el eje de gobernanza, resaltó que en los últimos 18 meses se impulsó la mayor modernización institucional en décadas. En ese sentido, señaló que agosto de 2024 se creó la Empresa Minera Dominicana (Emidom), encargada de gestionar reservas estratégicas y permitir participación estatal sin desplazar la inversión privada.

Asimismo, el funcionario anunció que en los próximos días será sometida al Congreso Nacional una nueva Ley de Minería, la primera reforma integral en 55 años. Expresó que el proyecto incluye digitalización del catastro minero, plazos definidos de aprobación, cierre obligatorio de minas con garantías financieras, mayores estándares ambientales y mecanismos de estabilidad jurídica.

Santos manifestó que la minería representa el 18 % de las exportaciones totales, al alcanzar 2,600 millones de dólares en 2025, un crecimiento interanual del 52 % y precisó que la inversión extranjera directa en el sector alcanzó los 556.3 millones de dólares, equivalente al 13.6 % del total.

"El sector genera 7,332 empleos directos y más de 25,000 indirectos, con los salarios promedio más altos de la economía dominicana", destacó.

Invitación a inversionistas

Al hablar ante líderes de la industria minera mundial sobre la transformación estructural que experimenta República Dominicana, en el marco del Roundtable on Global Opportunities: Dominican Republic, celebrado en el contexto de la convención internacional PDAC 2026, el funcionario invitó a inversionistas, socios de exploración y compradores estratégicos a establecer alianzas de largo plazo.

"La oportunidad es real. El cronograma es claro. El marco institucional está en marcha. Si el mundo toma en serio la diversificación de cadenas de suministro, los criterios ESG y el desarrollo de tierras raras, la República Dominicana debe estar en su radar", expresó.

El titular de Energía y Minas estuvo acompañado por el asesor presidencial Miguel Peña; el viceministro de Minas, Giovanni Bloise; el director de Minas, Rolando Muñoz y el asesor de Energía y Minas, Joel Ramírez.