Presentan el primer plan integral para atraer inversión tecnológica internacional

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) presentó este martes el Plan de atracción de inversión extranjera directa para empresas tecnológicas 2026-2036, una iniciativa diseñada para posicionar a la República Dominicana como un centro regional de servicios digitales de alto valor agregado.

La iniciativa es una hoja de ruta operativa para integrar al país en las cadenas globales de valor de la nueva economía y concentra su estrategia de captación de capital en cuatro pilares: fabricación de semiconductores, desarrollo de software, el ecosistema healthtech, enfocado en la digitalización sanitaria, y la evolución de los centros de contacto hacia servicios de business process outsourcing.

Durante la presentación, el ministro Eduardo Sanz Lovatón articuló la visión económica detrás del plan, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destacando que, en un escenario internacional marcado por la relocalización de las cadenas de suministro, el país trasciende su rol tradicional para erigirse como un hub tecnológico de clase mundial.

"República Dominicana marca la diferencia por ser un país confiable con instituciones sólidas; competitivo por nuestra ubicación geoestratégica, conectividad y talento humano; y visionario, porque contamos con una estrategia a largo plazo que nos integra a las cadenas globales de valor", enfatizó Sanz Lovatón.

Ana María Díaz, representante residente del PNUD, resaltó el potencial de este plan, indicando que el "documento plantea atraer inversión tecnológica de calidad y con potencial impacto en el bienestar de la gente; que fortalezcan las capacidades nacionales para innovar, competir y generar valor, contribuyendo a construir un modelo de desarrollo más dinámico, que pueda generar prosperidad en equilibrio con el planeta".

Fases del plan

Los consultores Isabel Vinagre y Adolfo Romero, durante su intervención técnica, desglosaron la arquitectura del plan, compuesto por fases de diagnóstico, acción y promoción y expusieron el ejercicio de benchmarking realizado a partir de los ecosistemas de innovación de Hong Kong, Irlanda y Costa Rica, adaptando sus mejores prácticas de política fiscal, formación de talento e infraestructura al contexto competitivo dominicano.

La ejecución estratégica integra el liderazgo de Biviana Riveiro, desde ProDominicana; Daniel Liranzo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE), y Alejandro Peña, presidente de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera (Asiex).