El Programa Ejecutivo de Liderazgo Femenino gradúa a 120 mujeres de la industria

La iniciativa busca contribuir al fortalecimiento del liderazgo femenino en el sector industrial dominicano. ( SHUTTERSTOCK )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en alianza con la Escuela de Organización Industrial (EOI) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), clausuró la tercera edición del Programa Ejecutivo en Liderazgo Femenino, con la graduación de 120 mujeres líderes de diversas industrias del país.

Con esta nueva cohorte, la iniciativa alcanza un total de 260 mujeres formadas para fortalecer sus capacidades directivas, promover su participación en espacios de toma de decisiones y contribuir al crecimiento del sector industrial dominicano.

El programa forma parte de los esfuerzos para impulsar el liderazgo femenino en la manufactura local y ampliar la participación de las mujeres en el desarrollo productivo del país.

Durante el acto de clausura, la viceministra de Desarrollo Industrial, Gianna Franjul, destacó que el fortalecimiento del liderazgo femenino constituye una prioridad estratégica para la institución.

"Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes hemos asumido con convicción que la participación de las mujeres y el cierre de brechas de género en la industria no es un tema circunstancial ni limitado al mes de marzo, sino una prioridad estratégica permanente", expresó.

Franjul agregó que la institución mantiene alianzas con el sector privado, la academia y organismos nacionales e internacionales para impulsar políticas e iniciativas que fortalezcan la participación femenina en el desarrollo productivo.

Al asistir al evento, la embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, valoró la iniciativa y anunció la continuidad del apoyo institucional al programa.

"Me alegra compartir con este grupo de mujeres inteligentes, comprometidas y luchadoras que se han esforzado por ampliar sus capacidades. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes ha realizado un gran trabajo, y me complace anunciar que la EOI seguirá apoyando el Programa de Liderazgo Femenino", afirmó.

El director de la EOI, Diego Crescente, señaló que la formación permitirá a las participantes desarrollar una visión estratégica y fortalecer su liderazgo dentro de sus organizaciones.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AIRD, Juan José Attias, indicó que el liderazgo femenino representa un activo clave para la competitividad empresarial.

"El liderazgo femenino aporta una mirada que conecta resultados, personas y sostenibilidad. No se limita a dirigir procesos, sino que transforma equipos, impulsa innovación y amplía la visión estratégica de las empresas", expresó.

Durante la actividad también se impartió una charla magistral a cargo de los docentes de la EOI Juan Carlos Villa y Rodrigo Sampedro, enfocada en reforzar los aprendizajes adquiridos y reflexionar sobre liderazgo, transformación y proyección profesional.

Casi 3,000 mujeres capacitadas

Con la cooperación de la EOI, cerca de 3,000 mujeres han sido capacitadas en programas vinculados con transformación digital, liderazgo, sostenibilidad y gestión industrial.

El programa ofrece formación ejecutiva orientada a fortalecer tanto habilidades técnicas como competencias de liderazgo, con el objetivo de preparar a mujeres de la industria para asumir mayores responsabilidades en sus organizaciones.

Iniciativas para cerrar brechas de género

El MICM también desarrolla políticas públicas orientadas a promover la participación femenina en la industria, entre ellas un estudio sobre la presencia de mujeres en la manufactura local y la publicación de buenas prácticas de igualdad de género en el sector.

Asimismo, la institución presentó una hoja de ruta para el cierre de brechas de género en la industria manufacturera 2025-2028, que incluye medidas para prevenir la violencia y el acoso laboral, fomentar la conciliación entre la vida familiar y el trabajo y promover la educación en áreas STEM para mujeres.

El ministerio también ejecuta un programa país junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), en el que el componente de género ocupa un lugar prioritario.

En la actividad participaron Nathalie Alvarado, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana; Raúl Fuentes Milani, embajador de la Unión Europea en el país; Ana María Díaz, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Miriam Batista, viceministra de la Mujer; y Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.