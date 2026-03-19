La OMC vaticina que la economía europea puede ser la más perjudicada por la guerra de Irán

Los mercados están pendientes de la confrontación bélica para asumir riesgos mínimos. ( AFP )

La economía de Europa puede ser la más perjudicada por una guerra larga en Irán que produzca altos niveles de precios de la energía, ya que su PIB podría crecer 1.2 puntos porcentuales menos de lo previsto, vaticinó este jueves la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según las perspectivas del comercio mundial presentadas este jueves por su directora general, Ngozi Okonjo-Iweala, la economía del viejo continente podría pasar de crecer un 1.6 % en 2026, en un escenario más optimista, a un 0.4 % en caso de un prolongado conflicto.

"Las exportaciones europeas podrían disminuir un 0.6 % y el crecimiento de las importaciones bajar (un punto) hasta el 0.3 % en este escenario de elevados precios energéticos", destacó el economista jefe de la OMC, Robert Staiger.

Añadió que el Viejo Continente está viéndose especialmente afectado por el aumento de precios en el gas natural licuado.

Impacto en el PIB

También se verían especialmente afectadas las economías de Asia (cuyo crecimiento del PIB caería ocho décimas, del 3.9 % inicialmente proyectado al 3.1 %) y las de Oriente Medio (cuatro décimas, del 3.3 % al 29 %).

Por el contrario, un escenario de altos precios de energía prolongados podría servirle a Norteamérica a aumentar en dos décimas el crecimiento de su PIB este año (del 2.3 % al 2.5 %).

De manera similar, subiría en una décima el crecimiento económico de Rusia y otros países de la antigua Comunidad de Estados Independientes (del 1.8 % al 1.9 %).

A nivel mundial, la OMC advierte que un conflicto prolongado en Oriente Medio puede restar tres décimas al crecimiento global del PIB (del 2.8 % al 2.5 %) y medio punto a su comercio (del 1.9 % al 1.4 %).