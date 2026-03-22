×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Banco Santa Cruz
Banco Santa Cruz

Banco Santa Cruz fomenta la cultura del ahorro en la Semana Económica y Financiera 2026

La entidad bancaria orientó a más de 400 jóvenes sobre los beneficios del ahorro, finanzas personales y la inclusión financiera

    Expandir imagen
    Banco Santa Cruz fomenta la cultura del ahorro en la Semana Económica y Financiera 2026
    Ejecutivos del Banco Santa Cruz incentivaron a los niños y adolescentes a establecerse hábitos financieros. (FUENTE EXTERNA)

    Con el objetivo de promover la educación financiera y la cultura del ahorro en los jóvenes, el Banco Santa Cruz participó en la Semana Económica y Financiera del Banco Central, celebrada del 16 al 20 de marzo en la sede del organismo regulador en Santo Domingo, así como en Santiago y en Baní, provincia Peravia.

    En esta versión, la entidad contó con un stand informativo con el que motivó a los niños y adolescentes a ganar monedas, través de un quiz digital para depositarlas en una gran alcancía y desbloquear premios sorpresas, a medida que demostraran más conocimientos financieros.

    • Manuel Vilchez, experto financiero, dictó una charla a 120 jóvenes entre 15 y 18 años, sobre la importancia de organizar sus finanzas desde el momento en que empiezan a recibir dinero y cómo adoptar buenos hábitos que les permitan construir una vida financiera estable. La conversación también estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad auditiva, quienes contaron con un traductor de lengua de señas, una muestra del compromiso del banco con promover una educación financiera más accesible e inclusiva

    Además, en Santo Domingo se realizó la dinámica "Decora tu alcancía", con la que se incentivó a los niños y adolescentes a establecerse hábitos financieros y tener una cultura de ahorro desde temprana edad. 

    Origen y administración del dinero

    En Santiago, Banco Santa Cruz educó sobre el origen del dinero, el papel que desempeñan instituciones como el Banco Central en su emisión y respaldo, y sobre la importancia del ahorro como herramienta para organizar las finanzas personales, prepararse para imprevistos y alcanzar metas a futuro. Esta conferencia estuvo a cargo de las ejecutivas del banco, Jennifer Díaz, Yuleisi Estévez y Marleny Tejada.

    Mientras, en Baní la presentación estuvo a cargo de Ricardo Vega, gerente de Banca Persona, quien ofreció herramientas prácticas para una administración eficiente del dinero y mostró cómo crear un plan de ahorro efectivo. Esta charla también estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad auditiva. 

    Una vez más, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso en formar ciudadanos que tengan mayor control sobre sus recursos financieros y promover prácticas que fortalezcan la solidez monetaria de las familias dominicanas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.