Banco Santa Cruz fomenta la cultura del ahorro en la Semana Económica y Financiera 2026

Ejecutivos del Banco Santa Cruz incentivaron a los niños y adolescentes a establecerse hábitos financieros. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de promover la educación financiera y la cultura del ahorro en los jóvenes, el Banco Santa Cruz participó en la Semana Económica y Financiera del Banco Central, celebrada del 16 al 20 de marzo en la sede del organismo regulador en Santo Domingo, así como en Santiago y en Baní, provincia Peravia.

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En esta versión, la entidad contó con un stand informativo con el que motivó a los niños y adolescentes a ganar monedas, través de un quiz digital para depositarlas en una gran alcancía y desbloquear premios sorpresas, a medida que demostraran más conocimientos financieros.

Manuel Vilchez, experto financiero, dictó una charla a 120 jóvenes entre 15 y 18 años, sobre la importancia de organizar sus finanzas desde el momento en que empiezan a recibir dinero y cómo adoptar buenos hábitos que les permitan construir una vida financiera estable. La conversación también estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad auditiva, quienes contaron con un traductor de lengua de señas, una muestra del compromiso del banco con promover una educación financiera más accesible e inclusiva

Además, en Santo Domingo se realizó la dinámica "Decora tu alcancía", con la que se incentivó a los niños y adolescentes a establecerse hábitos financieros y tener una cultura de ahorro desde temprana edad.

Origen y administración del dinero

En Santiago, Banco Santa Cruz educó sobre el origen del dinero, el papel que desempeñan instituciones como el Banco Central en su emisión y respaldo, y sobre la importancia del ahorro como herramienta para organizar las finanzas personales, prepararse para imprevistos y alcanzar metas a futuro. Esta conferencia estuvo a cargo de las ejecutivas del banco, Jennifer Díaz, Yuleisi Estévez y Marleny Tejada.

Mientras, en Baní la presentación estuvo a cargo de Ricardo Vega, gerente de Banca Persona, quien ofreció herramientas prácticas para una administración eficiente del dinero y mostró cómo crear un plan de ahorro efectivo. Esta charla también estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad auditiva.

Una vez más, Banco Santa Cruz reafirma su compromiso en formar ciudadanos que tengan mayor control sobre sus recursos financieros y promover prácticas que fortalezcan la solidez monetaria de las familias dominicanas.