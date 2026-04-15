España lidera la inversión extranjera directa en República Dominicana tras superar a EE. UU.

Paco Pérez, presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

España superó por primera vez en la historia a los Estados Unidos en inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, con 1,086 millones de dólares el año pasado, según datos de la Cámara de Comercio de España (Camacoes).

La cifra de la inversión española representó el 21.5 % del total captado por el país, colocándose por delante de EE.UU., que se situó en segunda posición con 1,042 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Camacoes, basados en un informe del Banco Central de a República Dominicana (BCRD).

Según el emisor dominicano, la IED totalizó los 5,032.3 millones de dólares el año pasado, un 11.3 % más que en 2024, luego de un aumento de 509.1 millones de dólares.

"Estamos ante una consolidación del compromiso de largo plazo. España no solo trae capital, sino transferencia tecnológica y modelos de gestión sostenibles", señaló Paco Pérez, presidente de la entidad.

Impacto del capital español en la economía dominicana

Según los datos, el capital español se ha invertido principalmente en los sectores turístico y el energético en el área de renovables, reflejando un compromiso directo con la sostenibilidad y la modernización de la matriz energética dominicana, indicó Pérez.

"Existe un auge de la inversión en el sector de bienes raíces y construcción y completan el top cinco las inversiones referidas a servicios financieros y seguros y comercio, industria y zonas francas", agregó.

Según el organismo, el capital español ha sido determinante para el dinamismo de la economía local superando ampliamente a otros actores internacionales en la puja por el mercado dominicano, dado que el tercer mayor inversor en 2025 fue Italia con 371.6 millones de dólares, seguido de Panamá con 268 millones y México con 266.3 millones de dólares.

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