GoldQuest defiende su proyecto minero y afirma será medioambientalmente factible

Luis Santana, CEO de la compañía (c), descartó que a la fecha pretendan realizar operaciones de explotación del yacimiento. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa minera GoldQuest Minig defendió este domingo su proyecto Romero, con el cual busca explotar un yacimiento de un millón de onzas de oro, plata y cobre en la provincia San Juan, asegurando que tendría un impacto menor sobre el medioambiente y las fuentes hídricas, debido a que sería operado de manera subterránea.

Luis Santana, CEO de la compañía, descartó que a la fecha pretendan realizar operaciones de explotación del yacimiento, aclarando que lo que buscan es realizar estudios de evaluación de impacto ambiental que determinen si el proyecto, desde ese punto de vista, es factible o no.

"Nosotros en ningún momento hemos hablando de explotación minera. Para poder llegar a la operación hay que cumplir con una serie de pasos en cuanto a los permisos. No estamos haciendo explotación en la zona", sentenció Santana.

Durante una conferencia de prensa, el ejecutivo de GoldQuest dijo estar confiado en que el proyecto será factible por la forma como la empresa lo ha concebido, por las características del yacimiento y por la forma del procesamiento que van a utilizar.

"Este es un proyecto concebido como una minería diferente a lo que tradicionalmente se ha venido haciendo en nuestro país. Estamos hablando de una minería subterránea, que tiene un mucho menor impacto en el entorno. Para procesar el material no será necesario el uso de cianuro o mercurio", afirmó.

Además, resaltó que la iniciativa minera no necesitará de una presa de colas, debido a que el material extraído posteriormente se va a mezclar con cemento y se depositará en la mina subterránea, haciendo un confinamiento de manera perpetua de esos materiales.

"Las fuentes hídricas de la zona no se van a afectar porque vamos a tomar el agua superficial, la vamos a almacenar y se va a reciclar de manera permanente en nuestras operaciones, por lo que no vamos a tener descarga al medio ambiente", indicó Santana.

Inversión de la empresa

El CEO de la compañía minera señaló que operan en el país desde el 2002, invirtiendo hasta la fecha aproximadamente 50 millones de dólares. Precisó que para poner en operación en proyecto se requiere una inversión adicional de 400 millones de dólares.