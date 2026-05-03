Sin el efecto del oro, las exportaciones dominicanas registran alza de 7 % en el primer trimestre

El ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (centro) encabezó la primera sesión del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones. ( FUENTE EXTERNA )

Las exportaciones dominicanas registraron un crecimiento de 7 % en el primer trimestre de 2026, al excluir el oro, lo que evidencia un menor dinamismo del sector fuera del impacto de los metales preciosos.

Sin ese componente, las exportaciones pasaron de 701 millones de dólares en los primeros tres meses de 2025 a 808 millones de dólares en igual período de 2026, inferior a los 3,736.9 millones de dólares que generó este sector por el desempeño de las ventas del oro, para un crecimiento total de 18 %.

En términos de contribución, las exportaciones nacionales explicaron el 55 % del crecimiento sin el oro, mientras que las zonas francas aportaron el 41 %, lo que muestra una distribución más equilibrada del desempeño exportador en comparación con el resultado agregado.

Rubros de mayor crecimiento

De acuerdo a datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) solo las exportaciones de metales preciosos alcanzaron los 798.0 millones de dólares entre enero y marzo, para un aumento de 94 %.

Sin embargo, en términos de crecimiento, las exportaciones de máquinas y aparatos eléctricos presentaron un incremento de 274 %, aportando 36.1 millones de dólares en divisas para la economía.

En fundición de hierro y acero se exportaron 91.4 millones de dólares, para un crecimiento de 68 %; plástico y sus manufacturas registraron 77.3 millones de dólares, con un aumento de 11 %; mientras que los materiales metalíferos, escorias y cenizas alcanzaron 45.8 millones de dólares, para un alza de 31 %.

A nivel general, el régimen nacional registró un crecimiento de 44 % y concentró el 83 % del aumento total de las exportaciones, mientras que las zonas francas crecieron 4.6 %. En la estructura exportadora, estas últimas representan el 56 % del total, el régimen nacional el 42 % y otros regímenes el 2 %.

Por vía de transporte, el 58 % de las exportaciones se realizó por vía marítima y el 34 % por vía aérea, facilitando el acceso a distintos mercados internacionales.

Se mantiene la competitividad

Durante la primera sesión del Gabinete para el Desarrollo de las Exportaciones, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, señaló que el país mantiene su competitividad en el comercio exterior pese al contexto internacional y a la aplicación de aranceles del 10 % a las importaciones dominicanas en Estados Unidos.

"Las crisis son oportunidades y estamos en medio de una, ante todo, yo creo que el trabajo hombro con hombro y las alianzas público-privadas pueden sacar el país hacia delante, el esfuerzo de este ministerio es coordinar las acciones y estaremos en sesión permanente para que cada industria salga adelante", manifestó el funcionario.

Durante el encuentro se evaluaron las estrategias para sostener el crecimiento exportador y se abordaron temas como logística, competitividad, negociaciones comerciales, fortalecimiento del capital humano y proyecciones del sector frente al entorno internacional –sobre todo de las zonas francas– al igual que la alienación de las acciones con los objetivos trazados en la Meta 2036.