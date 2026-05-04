Las empresas constructoras se ganaron RD$65,093 millones entre 2023 y 2024

Las empresas del sector construcción en la República Dominicana se ganaron 36,330.6 millones de pesos durante el 2024, un período en el cual recibieron ingresos por encima de los 239,000 millones de pesos producto de la venta de bienes generados y por la prestación de servicios y en el cual también vieron aumentar su rentabilidad.

Las ganancias de las compañías constructoras tuvieron un aumento absoluto de 7,568.2 millones de pesos en 2024, en comparación con los 28,762.4 millones del año anterior, significando un 26.3 % más, apoyadas por un alza de 40,483.6 millones de pesos en los ingresos.

Los datos están contenidos en la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025 para la construcción, correspondiente a los dos años fiscales anteriores, en la cual se precisa que las firmas dedicadas a esa actividad pasaron de generar 198,880.8 millones de pesos en 2023 a recibir ingresos por 239,364.5 millones el año siguiente, un 20.4 % más.

Los ingresos de esas empresas durante el 2023 y el año siguiente se generaron principalmente por la venta de los bienes producidos, con el 73.6 % y el 72.7 %, respectivamente. En tanto, las prestaciones de servicios representaron el 20.7 % y el 22.2 % de sus ingresos en el mismo período.

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La rentabilidad de las constructoras, que es igual a la utilidad del ejercicio sobre los ingresos, también se incrementó en el citado lapso. El indicador financiero pasó de un 14.5 % en 2023 a un 15.2 % en el 2024, de acuerdo con el documento, elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Costos y gastos

Pero, no solo los ingresos y la utilidad de las empresas de la construcción registraron aumentos, los gastos y costos también sufrieron variaciones al alza entre 2023 y 2024. Estos pasaron de 129,830.4 millones de pesos a 160,956.7 millones en ese período, para un incremento absoluto de 31,126.3 millones, representando un 24 %.

En 2024, el 39 % de los costos y gastos estuvo representado por las materias primas y materiales consumidos para la producción de bienes, sufriendo una ligera reducción en comparación con el 39.8 % del año anterior.

Asimismo, el costo de los insumos o materiales consumidos para la producción de servicios, representó el 18.7 % de los gastos de las empresas constructoras en 2024, superando el 16.3 % del año antes.

Remuneraciones

De igual forma, las remuneraciones pagadas por las compañías de la actividad construcción aumentaron en 1,789.1 millones de pesos en el período analizado, al pasar de 40,288 millones a 42,077.1 millones de pesos, según los resultados de la ENAE.

El salario promedio en el sector registró un aumento de un 2 % entre el 2023 y el 2024, pasando de 27,828.1 pesos a 28,384.1 pesos, para un incremento absoluto de 556 pesos.

Este comportamiento refleja un incremento sostenido en los sueldos y salarios nominales durante el período analizado, evidenciando un ajuste positivo en la compensación promedio para los trabajadores del sector, destaca la encuesta.