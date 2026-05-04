Grupo SID avanza al puesto seis entre los mejores lugares para trabajar en la región

El Grupo SID fue reconocido por tercer año consecutivo como uno de los mejores lugares para trabajar, al alcanzar el puesto número seis en el ranking de Great Place to Work durante una ceremonia que distinguió a empresas de República Dominicana y Puerto Rico.

En una nota de prensa se destaca que el conglomerado avanzó seis posiciones respecto al año anterior, lo que refleja una evolución sostenida en la confianza de sus colaboradores y un fortalecimiento del sentido de pertenencia dentro de la organización.

El grupo también logró posicionarse en el Top 10 de organizaciones con más de 1,000 colaboradores en Centroamérica y el Caribe, así como en el Top 10 del sector de manufactura y producción.

"En Grupo SID entendemos que los resultados se construyen desde las personas. Este reconocimiento valida una cultura que hemos fortalecido con coherencia, escucha y un liderazgo impulsado desde la alta dirección, que inspira y pone a las personas en el centro", expresó Nieves Ramos, directora corporativa de Gestión Humana.

Con 88 años de trayectoria, más de 5,600 colaboradores y empresas como MercaSID, Induveca, Induspalma y el Escogido Baseball Club, la organización atribuye este resultado a una gestión consistente del talento y a una misión orientada a crear bienestar.

La distinción se basa exclusivamente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral. Según los datos, el 97 % afirma sentirse orgulloso de pertenecer a la empresa, mientras igual proporción valora positivamente las acciones en bienestar y protección de la salud. Asimismo, un 96 % percibe un entorno equitativo que favorece el desarrollo profesional.

El grupo destaca que estos resultados responden a una cultura organizacional sustentada en la diferenciación, excelencia, creatividad, pasión y entrega, alineada con valores corporativos como crecer, servir, proteger y compartir.

Este enfoque se traduce en iniciativas como programas de salud preventiva, formación continua y políticas de crecimiento basadas en el mérito, así como acciones de inclusión que promueven la participación de mujeres en roles tradicionalmente masculinizados y la integración de personas con diversidad funcional.

Además, la empresa cuenta con espacios orientados al bienestar integral, entre ellos unidades médicas, salas de lactancia, atención psicológica permanente, jornadas laborales flexibles y el denominado "Día de la Salud", junto a beneficios como transporte gratuito, subsidios alimenticios y programas de asistencia en situaciones críticas.

Con este reconocimiento, Grupo SID reafirma su apuesta por una cultura corporativa que integra bienestar laboral y desempeño, consolidando la gestión del talento como un eje clave de su sostenibilidad.

Sobre Great Place to Work

Great Place to Work es una firma global especializada en cultura organizacional, con más de 40 años de experiencia y presencia en más de 60 países. Su metodología evalúa dimensiones como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, a partir de encuestas y análisis de datos.