Inversión extranjera directa en RD crece 6.4 % en el primer trimestre pese a tensiones geopolíticas

Más de dos terceras partes de los ingresos de IED recibidos hasta marzo correspondieron a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas. ( FUENTE EXTERNA )

La inversión extranjera directa (IED) acumuló 1,536.7 millones al cierre del primer trimestre del 2026, para un alza de 92.2 millones en comparación con enero-marzo del 2026, para un crecimiento de 6.4 %, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La institución subrayó este lunes que más de dos terceras partes de los flujos por este concepto (1,046.3 millones de dólares) corresponden a nuevos aportes de capital por parte de los inversionistas.

"Estos flujos reflejan la resiliencia de la República Dominicana en la captación de IED, pese a las tensiones geopolíticas y tendencias hacia la fragmentación señaladas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés) en su más reciente monitor de tendencias de inversión global", aseveró el BCRD.

La entidad monetaria aseguró que la República Dominicana atrajo estos capitales gracias a su paz social, sostenida estabilidad económica y política, seguridad jurídica, incentivos fiscales, infraestructuras modernas, telecomunicaciones avanzadas y apoyo gubernamental.

Los sectores

La mitad de estas divisas se dirigieron a turismo (22.5 %) y energía (22.2 %), manteniendo así su preponderancia.

La minería, apoyada en una mayor producción y precios internacionales favorables, representó un 17.8 % del total.

El desarrollo inmobiliario –estrechamente relacionado con el crecimiento del turismo en el país– abarcó el 14.8 % de la IED.

Las proyecciones

El BCRD espera que la inversión extranjera se ubique en torno a los 5,200 millones de dólares al cierre del 2026, a pesar de los riesgos hacia la baja identificados por la Unctad.

La institución señala que, además del aumento de los flujos de IED (6.4 %) y de remesas (1.9 %), las demás variables del sector externo también presentaron un desempeño favorable entre enero y marzo de 2026.

En ese sentido, las exportaciones totales alcanzaron 4,194.5 millones de dólares, incrementando un 17.5 % con respecto al primer trimestre de 2025.

Dentro de estas se destaca las exportaciones de oro, la cuales alcanzaron los 738.1 millones de dólares, unos 352.5 millones adicionales (91.4 %) con relación en el período, impulsadas por mejoras en la producción y por los niveles históricos de precios que registra el mineral en los mercados internacionales.

Por otro lado, las exportaciones de zonas francas alcanzaron los 2,078.4 millones de dólares, aumentando un 4.6 % de manera interanual.

Asimismo, el BCRD resalta que los ingresos por turismo para el primer trimestre de 2026 sumaron 3,909.7 millones de dólares, unos 656.0 millones (20.2 %) por encima de los ingresos del primer trimestre de 2025. Este resultado se debió principalmente al aumento en las llegadas de visitantes durante el período, que superaron los 3,350,000.

Cabe destacar que, según estas cifras preliminares, los ingresos de divisas generados por concepto de IED, remesas, turismo, exportaciones de bienes y de otros servicios, superaron los 13,400 millones de dólares entre enero y marzo de 2026, lo que implica un aumento de unos 1,400 millones de dólares respecto al mismo período de 2025, contribuyendo a la estabilidad relativa del tipo de cambio.