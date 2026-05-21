Reconocen a Claro como la quinta empresa con mejor reputación corporativa en la región

La empresa de telecomunicaciones Claro, con presencia en 22 países, se ubicó entre las organizaciones más valoradas por su gestión, confianza y desempeño empresarial en Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

En la segunda edición del ranking regional de Empresas con Mejor Reputación Corporativa, auditado por KPMG, la compañía figura en la quinta posición, así como en el octavo lugar del primer ranking regional de Empresas Más Responsables en criterios ESG 2025, que evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las principales organizaciones.

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Ambas distinciones fueron entregadas durante el II Foro Regional de Reputación Corporativa Merco 2026, que reunió a líderes empresariales, especialistas en comunicación corporativa y expertos para compartir tendencias y mejores prácticas en sostenibilidad y gestión reputacional.

Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana, indicó que estos reconocimientos reflejan la confianza que tanto clientes como aliados y la sociedad depositan en Claro.

"Reafirmamos nuestra convicción de que liderar con innovación, conectividad y sostenibilidad, nos permite evolucionar con propósito, generando valor real y contribuyendo de manera sostenida al desarrollo económico y social de los países donde operamos", manifestó.

Consolidar reputación

En tanto, José María San Segundo, CEO de Merco, explicó que ambos rankings reconocen a empresas como Claro, que están marcando el camino del liderazgo, la confianza y la reputación corporativa en Centroamérica y República Dominicana, reflejando el valor de construir relaciones sólidas con todos los grupos de interés y consolidar una reputación basada en credibilidad, sostenibilidad y liderazgo empresarial.

En la entrega regional, Claro comparte estos reconocimientos junto a algunas de las compañías más influyentes y admiradas a nivel global y regional, entre ellas Nestlé, BAC, AB InBev, Coca-Cola, PriceSmart, Walmart, Unilever, Bimbo y McDonald´s, consolidando así su posicionamiento entre las marcas con mayor reputación y confianza en Centroamérica y República Dominicana, según destaca una nota de prensa.