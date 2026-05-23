Inauguran moderna planta de varillas en San Pedro de Macorís

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron la inauguración de la moderna planta de varillas. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este sábado el acto inaugural de Ecoacero, una moderna planta industrial del Grupo Estrella, dedicada a la fabricación de varillas de acero, desarrollada con una inversión de 200 millones de dólares.

La nueva planta, ubicada en Villa Gautier, en la provincia San Pedro de Macorís cuenta con una capacidad de producción de 400,000 toneladas anuales, que fortalecerán el abastecimiento del mercado regional y contribuirá al desarrollo del sector construcción.

El CEO de Ecoacero, Pedro Estrella, destacó la puesta en marcha de esta nueva planta considerada una de las más modernas del Caribe.

Durante el acto de inauguración, Estrella explicó que la planta fue concebida tras un proceso de evaluación internacional que incluyó visitas a fabricantes de acero en Alemania, Austria, Italia y España, antes de seleccionar a la empresa alemana SMS para el desarrollo del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/whatsapp-image-2026-05-23-at-12229-pm-1-8220df2c.jpeg El presidente Luis Abinader encabezó la inauguración de la planta Ecoacero en Villa Gautier, San Pedro de Macorís. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El proyecto

El empresario indicó que el proyecto comenzó a materializarse oficialmente el 26 de septiembre de 2025, fecha en la que comenzó el proceso de producción y fabricaron las primeras varillas.

Asimismo, explicó que la iniciativa contó con financiamiento del Banco Santander, respaldado por la Agencia Italiana de Créditos a la Exportación, en un proceso que calificó como laborioso debido a los estándares europeos exigidos en materia ambiental, social y de seguridad.

Estrella resaltó que la República Dominicana es actualmente el único país del Caribe que posee una planta de esta categoría, lo que permitirá suplir la demanda regional de varillas para la construcción.

El ejecutivo aseguró que el desarrollo industrial fortalece el posicionamiento de la República Dominicana como la ferretería del Caribe, gracias al crecimiento de la industria local y la expansión de la capacidad manufacturera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/23/whatsapp-image-2026-05-23-at-12230-pm-886a3a5d.jpeg Pedro Estrella destacó que la nueva planta de producción de acero es una de las más modernas del Caribe. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

Durante su discurso, Estrella agradeció el respaldo de las autoridades nacionales, socios, entidades bancarias, trabajadores y contratistas que participaron en la construcción y operación de la planta.

También reconoció la labor de equipos técnicos y colaboradores de distintas nacionalidades, entre ellos dominicanos, italianos, españoles, venezolanos y colombianos, así como el apoyo de clientes y suplidores.

En el acto participaron autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, ejecutivos de la empresa, líderes comunitarios e invitados especiales.