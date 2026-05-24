Industria y Comercio anuncia Ruta Mipymes en Espaillat del 28 al 30 de mayo

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este domingo la celebración de la Ruta Mipymes en la provincia Espaillat, un evento que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de mayo en el parque Ramón Cáceres de la ciudad de Moca.

La jornada, encabezada por el ministro Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, se llevará a cabo en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y estará dirigida a micro, pequeños y medianos empresarios, así como a emprendedores de la provincia y zonas cercanas.

Según informó el MICM en una nota de prensa, la iniciativa busca acercar a los participantes las herramientas, servicios y oportunidades que ofrece el Gobierno dominicano para fortalecer el desarrollo y crecimiento sostenible de las mipymes.

Actividades

Durante los tres días del evento se realizarán ruedas de negocios, actividades de networking, talleres, capacitaciones, exhibiciones culturales, bazar de artesanías y asesorías técnicas, todo de manera gratuita.

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Además, se impartirán conferencias sobre manejo de alimentos, educación financiera para mipymes, facturación electrónica, inteligencia artificial, violencia de género y mipymes turísticas.

El equipo del Viceministerio de Fomento a las Mipymes participará junto a diversas entidades de la alianza público-privada que apoyan el fortalecimiento del sector empresarial en el país.

La inauguración oficial de la Ruta Mipymes está pautada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 de la mañana en el parque Ramón Cáceres.

El MICM destacó que este programa ha beneficiado a más de 150,000 micro, pequeños y medianos empresarios en todo el territorio nacional y reiteró la invitación a emprendedores, empresarios y al público general interesado en adquirir productos y servicios durante la feria.