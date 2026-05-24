Industria y Comercio anuncia Ruta Mipymes en Espaillat del 28 al 30 de mayo
Durante los tres días del evento se realizarán ruedas de negocios, actividades de networking, talleres, capacitaciones, exhibiciones culturales, bazar de artesanías y asesorías técnicas, todo de manera gratuita
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció este domingo la celebración de la Ruta Mipymes en la provincia Espaillat, un evento que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de mayo en el parque Ramón Cáceres de la ciudad de Moca.
La jornada, encabezada por el ministro Eduardo "Yayo" Sanz Lovatón, se llevará a cabo en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y estará dirigida a micro, pequeños y medianos empresarios, así como a emprendedores de la provincia y zonas cercanas.
Según informó el MICM en una nota de prensa, la iniciativa busca acercar a los participantes las herramientas, servicios y oportunidades que ofrece el Gobierno dominicano para fortalecer el desarrollo y crecimiento sostenible de las mipymes.
Actividades
Durante los tres días del evento se realizarán ruedas de negocios, actividades de networking, talleres, capacitaciones, exhibiciones culturales, bazar de artesanías y asesorías técnicas, todo de manera gratuita.
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Además, se impartirán conferencias sobre manejo de alimentos, educación financiera para mipymes, facturación electrónica, inteligencia artificial, violencia de género y mipymes turísticas.
El equipo del Viceministerio de Fomento a las Mipymes participará junto a diversas entidades de la alianza público-privada que apoyan el fortalecimiento del sector empresarial en el país.
La inauguración oficial de la Ruta Mipymes está pautada para el jueves 28 de mayo a las 10:00 de la mañana en el parque Ramón Cáceres.
El MICM destacó que este programa ha beneficiado a más de 150,000 micro, pequeños y medianos empresarios en todo el territorio nacional y reiteró la invitación a emprendedores, empresarios y al público general interesado en adquirir productos y servicios durante la feria.